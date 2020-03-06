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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1558155915601561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Альфа зрізає % кешбеку, якщо активно користуватись категорією - напевно були активне юзання. В мене по одному акаунту до 100 грн., то і на цей місяць залишили 10%.

До 100 грн. чего - покупок по категории или начисленного кэшбека (то есть до 1000 грн. покупок)?

У меня в феврале при КБ10% на канхфеты было 31грн того КБ, в марте снизили до КБ3% на канхфеты, а мне полюбє нуна пяток Киевских купить :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:31

  omb написав:Vorlon кешбека скорее всего

У меня в прошлом месяце получено кэшбека по статье такси -9 грн. С копейками - была всего одна поездка на юбер -в этом месяце срезали до 2%. Еще ранее по сладостям покупал месяц хлеб в местной булочной где стоит терминал с правильным МСС - "насвинячил" меньше 20 грн. после этого следующие 3 месяца либо не было сладостей вообще либо 2% максимум. Правда в этом месяце налили 10. В марте Покупаю хлеб снова
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Flamingo
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