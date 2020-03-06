У меня в феврале при КБ10% на канхфеты было 31грн того КБ, в марте снизили до КБ3% на канхфеты, а мне полюбє нуна пяток Киевских купить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46
У меня в феврале при КБ10% на канхфеты было 31грн того КБ, в марте снизили до КБ3% на канхфеты, а мне полюбє нуна пяток Киевских купить
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 07 бер, 2020 11:31
У меня в прошлом месяце получено кэшбека по статье такси -9 грн. С копейками - была всего одна поездка на юбер -в этом месяце срезали до 2%. Еще ранее по сладостям покупал месяц хлеб в местной булочной где стоит терминал с правильным МСС - "насвинячил" меньше 20 грн. после этого следующие 3 месяца либо не было сладостей вообще либо 2% максимум. Правда в этом месяце налили 10. В марте Покупаю хлеб снова
Мои рефералки:
Додано: Суб 07 бер, 2020 12:46
Re: А-Банк
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