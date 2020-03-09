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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46
Vorlon написав: Ой+ написав:
Альфа зрізає % кешбеку, якщо активно користуватись категорією - напевно були активне юзання. В мене по одному акаунту до 100 грн., то і на цей місяць залишили 10%.
До 100 грн. чего - покупок по категории или начисленного кэшбека (то есть до 1000 грн. покупок)?
У меня в феврале при КБ10% на канхфеты было 31грн того КБ, в марте снизили до КБ3% на канхфеты, а мне полюбє нуна пяток Киевских купить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 07 бер, 2020 11:31
omb написав:Vorlon
кешбека скорее всего
У меня в прошлом месяце получено кэшбека по статье такси -9 грн. С копейками - была всего одна поездка на юбер -в этом месяце срезали до 2%. Еще ранее по сладостям покупал месяц хлеб в местной булочной где стоит терминал с правильным МСС - "насвинячил" меньше 20 грн. после этого следующие 3 месяца либо не было сладостей вообще либо 2% максимум. Правда в этом месяце налили 10. В марте Покупаю хлеб снова
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Додано: Суб 07 бер, 2020 12:46
Flamingo написав:
В марте Покупаю хлеб снова
Беріть з запасом, а то знову категорію зріжуть
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Додано: Суб 07 бер, 2020 13:48
Vorlon написав:
До 100 грн. чего - покупок по категории или начисленного кэшбека (то есть до 1000 грн. покупок)?
Покупок до 100 грн. По іншим категоріям десь така ж закономірність - дрібні покупки, % на кешбек залишається, але потратитись +200 грн. - різко знижується.
Знову ж таки, добре мати в сім'ї декілька карток - по одній порізали, є друга.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:15
V2 написав: Flamingo написав:
В марте Покупаю хлеб снова
Беріть з запасом, а то знову категорію зріжуть
4й месяц пылится без дела.
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:21
Ой+ такси, медицина, красота - постоянно в деле
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:22
omb написав:
такси
Если сам таксист, то особенно
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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-
ukrprom2014
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25
omb написав:Ой+
такси, медицина, красота - постоянно в деле
Для красоты и медицины существует специализированная карта. Сейчас там вообще 8%. Конкуренты и рядом не валялись.
Для такси под 4% постоянно тоже есть. Только под 10-20% иногда использую других.
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Vorlon
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:33
Vorlon
Сколько там дней осталось у специализированной карты?
кстати еще ж и авто и азс 3% в этом месяце, тоже ниче так
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 10 бер, 2020 09:41
omb написав:Vorlon
Сколько там дней осталось у специализированной карты?
кстати еще ж и авто и азс 3% в этом месяце, тоже ниче так
А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?
Согласен с Vorlon - тасина Пудра даже без акции полностью закрывает потребности в лекарствах и "красоте" - для остального тоже есть карты. Лично у мну "зеленки" сейчас самые полочные (даже приват раз в месяц использую чтобу "пролонгировать" имеющуюся задолженность), которые достаются только если есть что-то вкусное от 10%
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
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Flamingo
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Вів 10 бер, 2020 10:06
Esq
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