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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 10:46

  Vorlon написав:
  Ой+ написав:Альфа зрізає % кешбеку, якщо активно користуватись категорією - напевно були активне юзання. В мене по одному акаунту до 100 грн., то і на цей місяць залишили 10%.

До 100 грн. чего - покупок по категории или начисленного кэшбека (то есть до 1000 грн. покупок)?

У меня в феврале при КБ10% на канхфеты было 31грн того КБ, в марте снизили до КБ3% на канхфеты, а мне полюбє нуна пяток Киевских купить :(
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 11:31

  omb написав:Vorlon кешбека скорее всего

У меня в прошлом месяце получено кэшбека по статье такси -9 грн. С копейками - была всего одна поездка на юбер -в этом месяце срезали до 2%. Еще ранее по сладостям покупал месяц хлеб в местной булочной где стоит терминал с правильным МСС - "насвинячил" меньше 20 грн. после этого следующие 3 месяца либо не было сладостей вообще либо 2% максимум. Правда в этом месяце налили 10. В марте Покупаю хлеб снова
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 12:46

Re: А-Банк

  Flamingo написав:В марте Покупаю хлеб снова


Беріть з запасом, а то знову категорію зріжуть :)
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 13:48

Re: А-Банк

  Vorlon написав:До 100 грн. чего - покупок по категории или начисленного кэшбека (то есть до 1000 грн. покупок)?


Покупок до 100 грн. По іншим категоріям десь така ж закономірність - дрібні покупки, % на кешбек залишається, але потратитись +200 грн. - різко знижується.
Знову ж таки, добре мати в сім'ї декілька карток - по одній порізали, є друга.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:15

  V2 написав:
  Flamingo написав:В марте Покупаю хлеб снова


Беріть з запасом, а то знову категорію зріжуть :)

4й месяц пылится без дела.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:21

Ой+ такси, медицина, красота - постоянно в деле
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:22

Re: А-Банк

  omb написав:такси

Если сам таксист, то особенно :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:25

  omb написав:Ой+ такси, медицина, красота - постоянно в деле

Для красоты и медицины существует специализированная карта. Сейчас там вообще 8%. Конкуренты и рядом не валялись.

Для такси под 4% постоянно тоже есть. Только под 10-20% иногда использую других.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:33

Vorlon Сколько там дней осталось у специализированной карты? :) кстати еще ж и авто и азс 3% в этом месяце, тоже ниче так
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:41

  omb написав:Vorlon Сколько там дней осталось у специализированной карты? :) кстати еще ж и авто и азс 3% в этом месяце, тоже ниче так

А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2? ;)
Согласен с Vorlon - тасина Пудра даже без акции полностью закрывает потребности в лекарствах и "красоте" - для остального тоже есть карты. Лично у мну "зеленки" сейчас самые полочные (даже приват раз в месяц использую чтобу "пролонгировать" имеющуюся задолженность), которые достаются только если есть что-то вкусное от 10%
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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