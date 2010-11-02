цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:17
Re: А-Банк
цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38
Да но если по одной карте уже второй месяц подряд 1% на всЁ и на все виды оплаты, то это как бы не помогает .
Опять таки можно сделать проще - учитывая, что тут красота и медицина это две отдельные категории за которые платят несчастные 3% грязными за свои - смысла их тут выбирать при наличии даже не акционной "пудры" (где обе эти категории уже включены по умолчанию под 3% чистыми причем за кредитные) лично я не вижу
Мои рефералки:
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