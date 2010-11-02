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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1559156015611562

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:17

Re: А-Банк

цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:такси

Если сам таксист, то особенно :)

или продавец книжного :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38

  alex lem написав:цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории :wink:

Да но если по одной карте уже второй месяц подряд 1% на всЁ и на все виды оплаты, то это как бы не помогает ;).
Опять таки можно сделать проще - учитывая, что тут красота и медицина это две отдельные категории за которые платят несчастные 3% грязными за свои - смысла их тут выбирать при наличии даже не акционной "пудры" (где обе эти категории уже включены по умолчанию под 3% чистыми причем за кредитные) лично я не вижу :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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