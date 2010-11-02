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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:17

Re: А-Банк

цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18

  ukrprom2014 написав:
  omb написав:такси

Если сам таксист, то особенно :)

или продавец книжного :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38

  alex lem написав:цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории :wink:

Да но если по одной карте уже второй месяц подряд 1% на всЁ и на все виды оплаты, то это как бы не помогает ;).
Опять таки можно сделать проще - учитывая, что тут красота и медицина это две отдельные категории за которые платят несчастные 3% грязными за свои - смысла их тут выбирать при наличии даже не акционной "пудры" (где обе эти категории уже включены по умолчанию под 3% чистыми причем за кредитные) лично я не вижу :mrgreen:
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:12

  Flamingo написав:Опять таки можно сделать проще - учитывая, что тут красота и медицина это две отдельные категории за которые платят несчастные 3% грязными за свои - смысла их тут выбирать при наличии даже не акционной "пудры" (где обе эти категории уже включены по умолчанию под 3% чистыми причем за кредитные) лично я не вижу :mrgreen:

С подходами ТАСа по выделению кредита к Б5 и пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 12:54

  arkavs написав:С подходами ТАСа по выделению кредита к Б5 и пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей

Да? И вся родня уже подала заявки на их кредитки? И от всего ненужного хлама (типа приматбанковских кредиток) отказались заранее?

Пудра - это мегапродукт всех времён и народов! Она стоит усилий ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:07

  Vorlon написав:Да? И вся родня уже подала заявки на их кредитки? И от всего ненужного хлама (типа приматбанковских кредиток) отказались заранее?

Приват - 0 кредит на семейных картах, хотя наливал без проблем. Моня, А-банк - аналогично. Тася как не просил - уже года 3 не подымает лимит и отказ по пудре. Не обижаюсь - т.к. у таси это массовый подход и слава богу есть конкуренты
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:18

  Vorlon написав:
  arkavs написав:С подходами ТАСа по выделению кредита к Б5 и пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей

Да? И вся родня уже подала заявки на их кредитки? И от всего ненужного хлама (типа приматбанковских кредиток) отказались заранее?

Пудра - это мегапродукт всех времён и народов! Она стоит усилий ;)

Чет мне Б5 с её 1% на все больше нравится
А Пудра как дополнение к Б5 хороша... но за 200грн как допка -- тоже плохо :(
:lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27

Re: А-Банк

  arkavs написав:С подходами ТАСа по выделению кредита к ... пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.

Вот тут позволю с вами не согласится. По пудре тася таки наливала и довольно щедро с самого начала о чем на форуме было немало подтверждений. В т.ч. когда работающим "мальчикам" на Б5 не наливали ничего, а неработающим "девочкам" - очень даже чего. Конечно каждый решает, где и чем пользоваться исходя из собственных предпочтений и наличия тех или иных карт - у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе - но в общем по моему разумению "пудра" по соотношению доступности/наливаемости весьма неплохая карта "для всей семьи" ;) (особенно сейчас когда муж довольно просто может женкину пудру себе в гугл- или эппл- пэи присобачить).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:36

Re: А-Банк

  Flamingo написав:муж довольно просто может женкину пудру себе в гугл- или эппл- пэи присобачить

Ну даа, вот сходил постригся в кое-то веки
На днях бабуле памперсов на 3 мес накуплю
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 13:57

Re: А-Банк

  clientage написав:на 3 мес накуплю

А на год не? :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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