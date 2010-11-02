цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории
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Додано: Вів 10 бер, 2020 10:17
Re: А-Банк
цитата ,,А ничто что здесь авто, такси, красота и медицина это 4 отдельные категории из которых можно выбрать только 2?,,
Ну опытные свинорылы оформят две карты на себя и жену к примеру и выберут все 4 категории
Додано: Вів 10 бер, 2020 10:18
Додано: Вів 10 бер, 2020 11:38
Да но если по одной карте уже второй месяц подряд 1% на всЁ и на все виды оплаты, то это как бы не помогает .
Опять таки можно сделать проще - учитывая, что тут красота и медицина это две отдельные категории за которые платят несчастные 3% грязными за свои - смысла их тут выбирать при наличии даже не акционной "пудры" (где обе эти категории уже включены по умолчанию под 3% чистыми причем за кредитные) лично я не вижу
Мои рефералки:
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:12
С подходами ТАСа по выделению кредита к Б5 и пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.
Додано: Вів 10 бер, 2020 12:54
Да? И вся родня уже подала заявки на их кредитки? И от всего ненужного хлама (типа приматбанковских кредиток) отказались заранее?
Пудра - это мегапродукт всех времён и народов! Она стоит усилий
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:07
Приват - 0 кредит на семейных картах, хотя наливал без проблем. Моня, А-банк - аналогично. Тася как не просил - уже года 3 не подымает лимит и отказ по пудре. Не обижаюсь - т.к. у таси это массовый подход и слава богу есть конкуренты
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:18
Чет мне Б5 с её 1% на все больше нравится
А Пудра как дополнение к Б5 хороша... но за 200грн как допка -- тоже плохо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27
Re: А-Банк
Вот тут позволю с вами не согласится. По пудре тася таки наливала и довольно щедро с самого начала о чем на форуме было немало подтверждений. В т.ч. когда работающим "мальчикам" на Б5 не наливали ничего, а неработающим "девочкам" - очень даже чего. Конечно каждый решает, где и чем пользоваться исходя из собственных предпочтений и наличия тех или иных карт - у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе - но в общем по моему разумению "пудра" по соотношению доступности/наливаемости весьма неплохая карта "для всей семьи" (особенно сейчас когда муж довольно просто может женкину пудру себе в гугл- или эппл- пэи присобачить).
Мои рефералки:
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:36
Re: А-Банк
Ну даа, вот сходил постригся в кое-то веки
На днях бабуле памперсов на 3 мес накуплю
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 13:57
Re: А-Банк
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