Додано: Вів 10 бер, 2020 13:27

arkavs написав: С подходами ТАСа по выделению кредита к ... пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней. С подходами ТАСавсе знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.

Вот тут позволю с вами не согласится. По пудре тася таки наливала и довольно щедро с самого начала о чем на форуме было немало подтверждений. В т.ч. когда работающим "мальчикам" на Б5 не наливали ничего, а неработающим "девочкам" - очень даже чего. Конечно каждый решает, где и чем пользоваться исходя из собственных предпочтений и наличия тех или иных карт - у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе - но в общем по моему разумению "пудра" по соотношению доступности/наливаемости весьма неплохая карта "для всей семьи"(особенно сейчас когда муж довольно просто может женкину пудру себе в гугл- или эппл- пэи присобачить).