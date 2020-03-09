Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17
Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:03
Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40
Не понял кому и что надо ответить в профильной ветке по пудре? О том что девочкам намного лучше наливают на пудре чем мальчикам по б5? Так это общеищвестный факт о котором неоднократно писали на профильной ветке. Причем не я. А единичные случаи бывают всякие. Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается. Нельзя же по одному факту говорить что это система.
Что касается абанки то вы ошибаетесь у меня нет с ними проблем. Они мне налиои лимита больше чем в четыре раза чем я просил. Причем доливали до тех пор пока на тысячу лимит по их карте не стал больше чем в другом банке, где был рекорд до того. Но по моему субьективному мнению их кэшбек программа пожалуй худшая из всех где я участвую. Поэтому их карты полируют полку чаше всего и для оплат достаются лишь в исключительных случаях
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