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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:на 3 мес накуплю

А на год не? :)

Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:03

  arkavs написав:С подходами ТАСа по выделению кредита к ... пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.
  Flamingo написав: Вот тут позволю с вами не согласится. По пудре тася таки наливала и довольно щедро с самого начала о чем на форуме было немало подтверждений. В т.ч. когда работающим "мальчикам" на Б5 не наливали ничего, а неработающим "девочкам" - очень даже чего.

Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
  Flamingo написав:у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе

У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40

  arkavs написав:[
Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
  Flamingo написав:у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе

У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.

Не понял кому и что надо ответить в профильной ветке по пудре? О том что девочкам намного лучше наливают на пудре чем мальчикам по б5? Так это общеищвестный факт о котором неоднократно писали на профильной ветке. Причем не я. А единичные случаи бывают всякие. Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается. Нельзя же по одному факту говорить что это система.
Что касается абанки то вы ошибаетесь у меня нет с ними проблем. Они мне налиои лимита больше чем в четыре раза чем я просил. Причем доливали до тех пор пока на тысячу лимит по их карте не стал больше чем в другом банке, где был рекорд до того. Но по моему субьективному мнению их кэшбек программа пожалуй худшая из всех где я участвую. Поэтому их карты полируют полку чаше всего и для оплат достаются лишь в исключительных случаях
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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