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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1560156115621563

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17

  ukrprom2014 написав:
  clientage написав:на 3 мес накуплю

А на год не? :)

Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:03

  arkavs написав:С подходами ТАСа по выделению кредита к ... пудре все знакомы. Поэтому неосчастливленным Тасей есть как раз смысл пользоваться Зекартой, или моней.
  Flamingo написав: Вот тут позволю с вами не согласится. По пудре тася таки наливала и довольно щедро с самого начала о чем на форуме было немало подтверждений. В т.ч. когда работающим "мальчикам" на Б5 не наливали ничего, а неработающим "девочкам" - очень даже чего.

Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
  Flamingo написав:у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе

У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40

  arkavs написав:[
Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
  Flamingo написав:у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе

У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.

Не понял кому и что надо ответить в профильной ветке по пудре? О том что девочкам намного лучше наливают на пудре чем мальчикам по б5? Так это общеищвестный факт о котором неоднократно писали на профильной ветке. Причем не я. А единичные случаи бывают всякие. Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается. Нельзя же по одному факту говорить что это система.
Что касается абанки то вы ошибаетесь у меня нет с ними проблем. Они мне налиои лимита больше чем в четыре раза чем я просил. Причем доливали до тех пор пока на тысячу лимит по их карте не стал больше чем в другом банке, где был рекорд до того. Но по моему субьективному мнению их кэшбек программа пожалуй худшая из всех где я участвую. Поэтому их карты полируют полку чаше всего и для оплат достаются лишь в исключительных случаях
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40

Друзья, проконсультируйте, плз, по Зелёной карте (всё-таки надумал стать настоящим свинорылом :D )

1. ЗеКарта неименная и выдаётся сразу, при первом посещении отделения банка? В наличии бывает всегда?
2. Кешбек зачисляется на промежуточный счёт, но выводится в грн на КДВ?
3. КДВ тоже неименная?
4. Тарифы КДВ аналогичны Приватбанковским? Или есть различия?
5. Пополнение ЗеКарты без комиссии? (нал, Р2Р, СЭП)
6. Кред. лимит наливают сразу при выдаче, или через некоторое время?
7. Если есть УниГолд Приватбанка с кред. лимитом, какие шансы получить лимит тут?
7а. И какие шансы потерять лимит там?

Заранее спасибо за ответы.
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:50

Driver
Примерно так:
1. Да. О наличии не скажу.
2. Кешбэк выводится на Зеленую.
3. Да.
4. Вроде, существенных различий нет.
5. Без комиссии.
6. Фактически сразу, ожидание меньше часа.
7. Вроде, тут лимиты дают без особых проблем.
7а. Думаю, невысокие.
Может что-то и упустил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56

  ingtrans написав:2. Кешбэк выводится на Зеленую.


Только на зелёную, без вариантов?

Т.е. кешбек выводим на зелёную, в грейсе гасим сумму, уменьшенную на сумму кешбека?

П. С. И ещё забыл спросить: решился ли вопрос о получении Уни без кредлимита? (для входа, например, на депозит)
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:57

Driver ну ты ж, как свинорыл, зарегистрируешься на выдачу по ссылке в отделение на конкретное время и дату, поэтому там карта будет :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58

Re: А-Банк

  Driver написав:Только на зелёную, без вариантов?

Кажется какая-то Уни подходит, но я не вникал. На КДВ нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:13

Re: А-Банк

Driver написав:
  ingtrans написав:2. Кешбэк выводится на Зеленую.


Только на зелёную, без вариантов?



Выводите на зеленую и потом платежём по реквизитам в любой банк Украины без комиссии.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15

Re: А-Банк

  ingtrans написав:Кажется какая-то Уни

Старые универсалки, если нет новой Уни
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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