Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40

arkavs написав: [

Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.

Flamingo написав: у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе у вас я так понимаю не сложились отношения с тасей в принципе

У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты. Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.

Не понял кому и что надо ответить в профильной ветке по пудре? О том что девочкам намного лучше наливают на пудре чем мальчикам по б5? Так это общеищвестный факт о котором неоднократно писали на профильной ветке. Причем не я. А единичные случаи бывают всякие. Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается. Нельзя же по одному факту говорить что это система.Что касается абанки то вы ошибаетесь у меня нет с ними проблем. Они мне налиои лимита больше чем в четыре раза чем я просил. Причем доливали до тех пор пока на тысячу лимит по их карте не стал больше чем в другом банке, где был рекорд до того. Но по моему субьективному мнению их кэшбек программа пожалуй худшая из всех где я участвую. Поэтому их карты полируют полку чаше всего и для оплат достаются лишь в исключительных случаях