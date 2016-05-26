Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 бер, 2020 14:17
Ну обычно на +1..1.5 мес запас полюбэ есть, а так хату превращать в склад чот не очень охота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:03
Ответьте в профильной ветке. Человеку аналогично - отлуп по пудре.
У вас аналогичные траблы с Абанкой. Выручают конкуренты.
Додано: Вів 10 бер, 2020 17:40
Не понял кому и что надо ответить в профильной ветке по пудре? О том что девочкам намного лучше наливают на пудре чем мальчикам по б5? Так это общеищвестный факт о котором неоднократно писали на профильной ветке. Причем не я. А единичные случаи бывают всякие. Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается. Нельзя же по одному факту говорить что это система.
Что касается абанки то вы ошибаетесь у меня нет с ними проблем. Они мне налиои лимита больше чем в четыре раза чем я просил. Причем доливали до тех пор пока на тысячу лимит по их карте не стал больше чем в другом банке, где был рекорд до того. Но по моему субьективному мнению их кэшбек программа пожалуй худшая из всех где я участвую. Поэтому их карты полируют полку чаше всего и для оплат достаются лишь в исключительных случаях
Мои рефералки:
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:40
Друзья, проконсультируйте, плз, по Зелёной карте (всё-таки надумал стать настоящим свинорылом )
1. ЗеКарта неименная и выдаётся сразу, при первом посещении отделения банка? В наличии бывает всегда?
2. Кешбек зачисляется на промежуточный счёт, но выводится в грн на КДВ?
3. КДВ тоже неименная?
4. Тарифы КДВ аналогичны Приватбанковским? Или есть различия?
5. Пополнение ЗеКарты без комиссии? (нал, Р2Р, СЭП)
6. Кред. лимит наливают сразу при выдаче, или через некоторое время?
7. Если есть УниГолд Приватбанка с кред. лимитом, какие шансы получить лимит тут?
7а. И какие шансы потерять лимит там?
Заранее спасибо за ответы.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:50
Driver
Примерно так:
1. Да. О наличии не скажу.
2. Кешбэк выводится на Зеленую.
3. Да.
4. Вроде, существенных различий нет.
5. Без комиссии.
6. Фактически сразу, ожидание меньше часа.
7. Вроде, тут лимиты дают без особых проблем.
7а. Думаю, невысокие.
Может что-то и упустил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:56
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:57
Driver ну ты ж, как свинорыл, зарегистрируешься на выдачу по ссылке в отделение на конкретное время и дату, поэтому там карта будет
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:58
Re: А-Банк
Кажется какая-то Уни подходит, но я не вникал. На КДВ нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:13
Re: А-Банк
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:15
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
|