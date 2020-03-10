Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17

Vorlon написав: Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата... Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...

Я над лимитом в Примате никогда не трясся и никогда не просил, Примат мне сам наливал. При том, что я никогда не имел там депозитов и не предоставлял никаких документов об уровне дохода. Пару лет назад был шухер с массовым уводом денег с карт Примата через интеркассу, я тогда, поддавшись панике, снизил себе лимит с 25т до 3т. Через 2 или 3 месяца звонок из Примата, живой человек (не робобаба) спрашивает: а не хотите ли установить себе лимит 25т? Хочу, говорю, так и восстановили.