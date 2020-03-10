Так а если Зелёная будет в минусе, при выплате кэшбека просто погасится его часть?
Помню, на этой ветке писали, что ЗеКарту и Уни одновременно не выдают? Чи не було покращень у цьому напрямку?
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Додано: Сер 11 бер, 2020 15:26
Так а если Зелёная будет в минусе, при выплате кэшбека просто погасится его часть?
Помню, на этой ветке писали, что ЗеКарту и Уни одновременно не выдают? Чи не було покращень у цьому напрямку?
Додано: Сер 11 бер, 2020 15:29
Re: А-Банк
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:02
6. Мне лимит налили сразу при выдаче карты, по итогам онлайн- пробива моих данных.
7. Есть уни-голд ПБ с лимитом 49т, здесь налили 15т. Прошло 3 недели, Примат пока лимит не менял.
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:23
Re: А-Банк
Мне тоже сразу 15 дали (еще в конце июля). Потом подняли до 35, потом предлагали, кажется, 50, но я отказался. Потом я вообще лимит убрал до 0 за ненадобностью. Через время предлагали 100 (отказался). На лимит в Привате все эти манипуляции никак не повлияли, но с Приватом у меня длинная история сотрудничества.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 20:39
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:40
Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...
Додано: Сер 11 бер, 2020 20:49
Додано: Сер 11 бер, 2020 21:06
У Монобанка, вроде, есть что-то подобное, но деталей не знаю ни в ПБ, но в Монобанке, поэтому не могу сравнить эти продукты.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:11
Re: А-Банк
Коллеги, вопрос по капитализации онлайн депозита. Корректно меняет на выплату % на карту уже впоследствии после открытия?
Выдает ошибку.
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17
Я над лимитом в Примате никогда не трясся и никогда не просил, Примат мне сам наливал. При том, что я никогда не имел там депозитов и не предоставлял никаких документов об уровне дохода. Пару лет назад был шухер с массовым уводом денег с карт Примата через интеркассу, я тогда, поддавшись панике, снизил себе лимит с 25т до 3т. Через 2 или 3 месяца звонок из Примата, живой человек (не робобаба) спрашивает: а не хотите ли установить себе лимит 25т? Хочу, говорю, так и восстановили.
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