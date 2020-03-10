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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:26

  unknownurl написав:Выводите на зеленую и потом платежём по реквизитам в любой банк Украины без комиссии.

Так а если Зелёная будет в минусе, при выплате кэшбека просто погасится его часть?

  ukrprom2014 написав:Старые универсалки, если нет новой Уни

Помню, на этой ветке писали, что ЗеКарту и Уни одновременно не выдают? Чи не було покращень у цьому напрямку?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 15:29

Re: А-Банк

Driver написав:
  unknownurl написав:Так а если Зелёная будет в минусе, при выплате кэшбека просто погасится его часть?
Помню, на этой ветке писали, что ЗеКарту и Уни одновременно не выдают? Чи не було покращень у цьому напрямку?

1. Так
2. Просіть уні без кред.ліміту.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:02

  Driver написав:Друзья, проконсультируйте, плз, по Зелёной карте (всё-таки надумал стать настоящим свинорылом :D )

1. ЗеКарта неименная и выдаётся сразу, при первом посещении отделения банка? В наличии бывает всегда?
2. Кешбек зачисляется на промежуточный счёт, но выводится в грн на КДВ?
3. КДВ тоже неименная?
4. Тарифы КДВ аналогичны Приватбанковским? Или есть различия?
5. Пополнение ЗеКарты без комиссии? (нал, Р2Р, СЭП)
6. Кред. лимит наливают сразу при выдаче, или через некоторое время?
7. Если есть УниГолд Приватбанка с кред. лимитом, какие шансы получить лимит тут?
7а. И какие шансы потерять лимит там?

Заранее спасибо за ответы.


6. Мне лимит налили сразу при выдаче карты, по итогам онлайн- пробива моих данных.
7. Есть уни-голд ПБ с лимитом 49т, здесь налили 15т. Прошло 3 недели, Примат пока лимит не менял.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:23

Re: А-Банк

  Julio написав:7. Есть уни-голд ПБ с лимитом 49т, здесь налили 15т. Прошло 3 недели, Примат пока лимит не менял.

Мне тоже сразу 15 дали (еще в конце июля). Потом подняли до 35, потом предлагали, кажется, 50, но я отказался. Потом я вообще лимит убрал до 0 за ненадобностью. Через время предлагали 100 (отказался). На лимит в Привате все эти манипуляции никак не повлияли, но с Приватом у меня длинная история сотрудничества.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:39

  Flamingo написав:Вон недавно человеку дебетку КоКо фарс не дал. Ну случается.

Я, наверное, единственный такой "счастливчик" на весь форум. :lol:
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:40

Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 20:49

  Vorlon написав:Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...

В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:06

  Striker написав:
  Vorlon написав:Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...

В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?

У Монобанка, вроде, есть что-то подобное, но деталей не знаю ни в ПБ, но в Монобанке, поэтому не могу сравнить эти продукты.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:11

Re: А-Банк

Коллеги, вопрос по капитализации онлайн депозита. Корректно меняет на выплату % на карту уже впоследствии после открытия?
Выдает ошибку.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:17

  Vorlon написав:Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...

Я над лимитом в Примате никогда не трясся и никогда не просил, Примат мне сам наливал. При том, что я никогда не имел там депозитов и не предоставлял никаких документов об уровне дохода. Пару лет назад был шухер с массовым уводом денег с карт Примата через интеркассу, я тогда, поддавшись панике, снизил себе лимит с 25т до 3т. Через 2 или 3 месяца звонок из Примата, живой человек (не робобаба) спрашивает: а не хотите ли установить себе лимит 25т? Хочу, говорю, так и восстановили.
Julio
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