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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:20

  ingtrans написав:
  Striker написав:
  Vorlon написав:Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...

В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?

У Монобанка, вроде, есть что-то подобное, но деталей не знаю ни в ПБ, но в Монобанке, поэтому не могу сравнить эти продукты.

Есть, но там мало частей дают. Покупал неделю назад телефон, по Моне - 5 платежей, Приват - 12. Разница существенная.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 21:46

  Striker написав:В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?

Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:34

  vpchelko написав:
  Striker написав:В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?

Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.

И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36

Re: А-Банк

  Striker написав:Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.

А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:44

  clientage написав:
  Striker написав:Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.

А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ? :wink:

4% сьогодні дають, а завтра можуть уже не дати. Чи є це підставою відмовлятись від ліміту?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:46

Re: А-Банк

  clientage написав:А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ? :wink:
Я Вам скажу что - лучше - лучше купить эту же стиралку на 15, а то и 20% дешевле. Можно даже за нал но можно и с кэшбеком ;)
Востаннє редагувалось Flamingo в Сер 11 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 бер, 2020 22:47

Re: А-Банк

  Striker написав:И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.

А я порылся в интернете и купил туже самую (или эквивалентную по качеству/функционалу) стиралку за 12к.

Пример:

https://bt.rozetka.com.ua/bosch_wlt24440by/p12394132/

https://comtrading.ua/prod-stiralnaya-m ... WLT24440BY
vpchelko
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