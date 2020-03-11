А-Банк
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:20
ingtrans написав: Striker написав: Vorlon написав:
Блин, все так трясутся над лимитом в примате - я в шоке. Масса классных карт, кроме примата...
В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
У Монобанка, вроде, есть что-то подобное, но деталей не знаю ни в ПБ, но в Монобанке, поэтому не могу сравнить эти продукты.
Есть, но там мало частей дают. Покупал неделю назад телефон, по Моне - 5 платежей, Приват - 12. Разница существенная.
Striker
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:46
Striker написав:
В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.
vpchelko
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:34
vpchelko написав: Striker написав:
В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.
И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
Striker
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36
Striker написав:
Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Додано: Сер 11 бер, 2020 22:44
clientage написав: Striker написав:
Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
4% сьогодні дають, а завтра можуть уже не дати. Чи є це підставою відмовлятись від ліміту?
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klug
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:46
clientage написав:
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
Я Вам скажу что - лучше - лучше купить эту же стиралку на 15, а то и 20% дешевле. Можно даже за нал но можно и с кэшбеком
Востаннє редагувалось
Flamingo
в Сер 11 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:47
Striker написав:
И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А я порылся в интернете и купил туже самую (или эквивалентную по качеству/функционалу) стиралку за 12к.
Пример:
https://bt.rozetka.com.ua/bosch_wlt24440by/p12394132/ https://comtrading.ua/prod-stiralnaya-m ... WLT24440BY
vpchelko
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Сер 11 бер, 2020 22:12 anis