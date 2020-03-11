А-Банк
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Додано: Сер 11 бер, 2020 21:46
Striker написав:
В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.
vpchelko
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:34
vpchelko написав: Striker написав:
В Привате есть оплата частями на 10-15-20 платежей. Где ещё такое есть?
Оплата частями тот же кредит, просто переплата заложена в цене товара.
И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
Striker
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:36
Striker написав:
Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
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clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:44
clientage написав: Striker написав:
Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
4% сьогодні дають, а завтра можуть уже не дати. Чи є це підставою відмовлятись від ліміту?
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klug
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:46
clientage написав:
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
Я Вам скажу что - лучше - лучше купить эту же стиралку на 15, а то и 20% дешевле. Можно даже за нал но можно и с кэшбеком
Востаннє редагувалось
Flamingo
в Сер 11 бер, 2020 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Flamingo
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Додано: Сер 11 бер, 2020 22:47
Striker написав:
И что? Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей. Что так, что так, разницы в цене нет. Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А я порылся в интернете и купил туже самую (или эквивалентную по качеству/функционалу) стиралку за 12к.
Пример:
https://bt.rozetka.com.ua/bosch_wlt24440by/p12394132/ https://comtrading.ua/prod-stiralnaya-m ... WLT24440BY
vpchelko
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Додано: Сер 11 бер, 2020 23:24
Так і до купівлі презервативів у
proftpd66
замість аптеки можна скотитись. Самсунг сірі телевізори уже
заблокував
, побачимо, що підготували вони для пральних машин.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 12 бер, 2020 09:17
klug написав:
Так і до купівлі презервативів у
proftpd66
замість аптеки можна скотитись. Самсунг сірі телевізори уже
заблокував
, побачимо, що підготували вони для пральних машин.
Ну чтобы разблокировать, там надо в настройках руками страну сменить и все
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omb
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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