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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00

Flamingo А случайно не подошло время вклейки фото?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 640
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Подякував: 14 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:06

Re: А-Банк

Какой в марте кеш-бек на медицину?
reef
 
Повідомлень: 2560
З нами з: 28.08.07
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:07

  clientage написав:
  Striker написав:Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.

А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ? :wink:

Да ещё и каждый месяц дергаться, что не забыл ли деньги на карту закинуть
Stringer
 
Повідомлень: 10749
З нами з: 23.01.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 1530 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:16

reef 3%
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank - https://monobank.ua/r/xGyF - 50 грн
  • А-Банк - https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 - 50 грн
  • Форвард - http://lx4.me/c/6GcaTPJZ - 50/100 грн (дебетова\кредитна)
miltador
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Повідомлень: 47
З нами з: 08.01.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:27

  vpchelko написав:А я порылся в интернете и купил туже самую (или эквивалентную по качеству/функционалу) стиралку за 12к.
Пример:
https://bt.rozetka.com.ua/bosch_wlt24440by/p12394132/
https://comtrading.ua/prod-stiralnaya-m ... WLT24440BY

В обоих приведенных примерах - одинаковая цена - 15К. :D
arkavs
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Повідомлень: 390
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Подякував: 676 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:30

  miltador написав:reef 3%

за свои?
reef
 
Повідомлень: 2560
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Подякував: 163 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:36

  omb написав:
  klug написав:Так і до купівлі презервативів у proftpd66 замість аптеки можна скотитись. Самсунг сірі телевізори уже заблокував, побачимо, що підготували вони для пральних машин.
Ну чтобы разблокировать, там надо в настройках руками страну сменить и все :)

Сьогодні можна, а завтра?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4185
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 12:39

reef да, за кредитные стало как в моне
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 640
З нами з: 08.04.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 1563156415651566
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