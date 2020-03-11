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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 12:00
Flamingo А случайно не подошло время вклейки фото?
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omb
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:06
Какой в марте кеш-бек на медицину?
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reef
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:07
clientage написав: Striker написав:
Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.
А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ?
Да ещё и каждый месяц дергаться, что не забыл ли деньги на карту закинуть
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Stringer
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:16
reef 3%
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miltador
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:30
miltador написав:reef
3%
за свои?
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reef
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:36
omb написав: klug написав:
Так і до купівлі презервативів у proftpd66
замість аптеки можна скотитись. Самсунг сірі телевізори уже заблокував
, побачимо, що підготували вони для пральних машин.
Ну чтобы разблокировать, там надо в настройках руками страну сменить и все
Сьогодні можна, а завтра?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 12 бер, 2020 12:39
reef да, за кредитные стало как в моне
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Чет 12 бер, 2020 11:44
omb
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