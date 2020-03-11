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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1564156515661567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:34

Re: А-Банк

  Striker написав:но это надо сразу всю сумму выложить

С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09

  clientage написав:
  Striker написав:но это надо сразу всю сумму выложить

С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают :)

Смысл? Заплатить % за использование лимита?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14

  Striker написав:Смысл? Заплатить % за использование лимита?

О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

  Vorlon написав:
  Striker написав:Смысл? Заплатить % за использование лимита?

О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?

А, это ж при оплате товара безналом не снимет % за использование кредитных средств? Т.е. я покупаю, например, Моней, оплачиваю всю стоимость лимитом, получаю кешбэк и через 2 месяца только погашаю, так? Тогда сорян, не подумал сразу.
Striker
 
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