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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:34
Striker написав:
но это надо сразу всю сумму выложить
С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09
clientage написав: Striker написав:
но это надо сразу всю сумму выложить
С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
Смысл? Заплатить % за использование лимита?
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Striker
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14
Striker написав:
Смысл? Заплатить % за использование лимита?
О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?
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Vorlon
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Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
Vorlon написав: Striker написав:
Смысл? Заплатить % за использование лимита?
О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?
А, это ж при оплате товара безналом не снимет % за использование кредитных средств? Т.е. я покупаю, например, Моней, оплачиваю всю стоимость лимитом, получаю кешбэк и через 2 месяца только погашаю, так? Тогда сорян, не подумал сразу.
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Чет 12 бер, 2020 15:08
anis
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