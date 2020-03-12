С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 бер, 2020 14:34
Re: А-Банк
С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
А, это ж при оплате товара безналом не снимет % за использование кредитных средств? Т.е. я покупаю, например, Моней, оплачиваю всю стоимость лимитом, получаю кешбэк и через 2 месяца только погашаю, так? Тогда сорян, не подумал сразу.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:39
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:07
Я с подобной фигнёй раз 5 к ним ходил в своё время. Примерно во времена ожесточенной борьбы с последствиями "разделения сиамских близнецов" (с Приватом). Но пикантность ситуации в том, что я изначально не "передавался" из Привата, а пришёл с улицы, со всем пакетом документов. И, несмотря на это, они их умудрялись несколько раз "терять".
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:33
Re: А-Банк
корректируются взгляды
но от 14 частей наверное не откажусь и седня, а до 10 просто пропускаю мимо не задумываясь... иногда прогоняю думы через свой калякулятор
на Шарике то 13 седня против тех 17
И пока есть еще и лыжи под 19% у Таси, но жисть чото больше склоняет к рвачеству... ну то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
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