Додано: Чет 12 бер, 2020 22:18

Striker написав: Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей

Striker написав: Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4% Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%

Как часто вы покупаете стиралки? Каждый год? А прочую крупную бытовую технику? Вы так постоянно расхваливаете ту ОЧ, как манну небесную, преувеличивая её ценность. У меня нет ни единой карты приматбанка и не планирую эти недокарты себе брать когда-либо. А те несколько дополнительных месяцев ОЧ по сравнению с Моно, Альфой, А-Банком особой роли лично для меня бы не сыграли. Отсутствие креднагрузки примата мне гораздо важнее! И часто можно купить либо дешевле, чем с ОЧ, либо сразу с кэшбеком вроде 5%.При грамотном подходе и без примата кэшбек 4% чистыми + 1-2% за 1-2 месяца льготного периодаИ стоит в таком случае дроч... тот примат каждый месяц? Вопрос риторический...