С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
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Додано: Чет 12 бер, 2020 14:34
Re: А-Банк
С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36
А, это ж при оплате товара безналом не снимет % за использование кредитных средств? Т.е. я покупаю, например, Моней, оплачиваю всю стоимость лимитом, получаю кешбэк и через 2 месяца только погашаю, так? Тогда сорян, не подумал сразу.
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:39
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:07
Я с подобной фигнёй раз 5 к ним ходил в своё время. Примерно во времена ожесточенной борьбы с последствиями "разделения сиамских близнецов" (с Приватом). Но пикантность ситуации в том, что я изначально не "передавался" из Привата, а пришёл с улицы, со всем пакетом документов. И, несмотря на это, они их умудрялись несколько раз "терять".
Додано: Чет 12 бер, 2020 21:33
Re: А-Банк
корректируются взгляды
но от 14 частей наверное не откажусь и седня, а до 10 просто пропускаю мимо не задумываясь... иногда прогоняю думы через свой калякулятор
на Шарике то 13 седня против тех 17
И пока есть еще и лыжи под 19% у Таси, но жисть чото больше склоняет к рвачеству... ну то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:08
Я Вас понял. Если не секрет, какие у Вас лимиты в бегемоте? А то я сегодня зашёл в приват24, чтобы срезать лимит, но рука дрогнула и решил ещё подумать.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:18
Как часто вы покупаете стиралки? Каждый год? А прочую крупную бытовую технику? Вы так постоянно расхваливаете ту ОЧ, как манну небесную, преувеличивая её ценность. У меня нет ни единой карты приматбанка и не планирую эти недокарты себе брать когда-либо. А те несколько дополнительных месяцев ОЧ по сравнению с Моно, Альфой, А-Банком особой роли лично для меня бы не сыграли. Отсутствие креднагрузки примата мне гораздо важнее! И часто можно купить либо дешевле, чем с ОЧ, либо сразу с кэшбеком вроде 5%.
При грамотном подходе и без примата кэшбек 4% чистыми + 1-2% за 1-2 месяца льготного периода
И стоит в таком случае дроч... тот примат каждый месяц? Вопрос риторический...
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:48
Полгода назад срезали под 0 (макс был 47К), причем еще месяца 4 я выплачивал ОЧ уже по сути дела с дебетки. Я через месяца 2 установил лимит 5К на другой Уни, но его через 2 недели шоли тоже срезали. Больше не рыпаюсь, 2й комплект Уни аннигилировался по сроку, не перевыпускал.
А так налили порядка 200К кредитных в других 6..7 банках, у жены раза в 1.5 больше (но Привата нет)
... делайте хоть что-нибудь!
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