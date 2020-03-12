RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 14:34

Re: А-Банк

  Striker написав:но это надо сразу всю сумму выложить

С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30647
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:09

  clientage написав:
  Striker написав:но это надо сразу всю сумму выложить

С кредитки ж с нормальным лимитом "выложить", там грейс 62дня
Да, выложить сразу только 1000 вместо 14К выглядит заманчивей-- марХетологи работают :)

Смысл? Заплатить % за использование лимита?
Striker
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:14

  Striker написав:Смысл? Заплатить % за использование лимита?

О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?
Vorlon
 
Повідомлень: 8143
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:36

  Vorlon написав:
  Striker написав:Смысл? Заплатить % за использование лимита?

О каком % за использование лимита в пределах льготного периода вы говорите?

А, это ж при оплате товара безналом не снимет % за использование кредитных средств? Т.е. я покупаю, например, Моней, оплачиваю всю стоимость лимитом, получаю кешбэк и через 2 месяца только погашаю, так? Тогда сорян, не подумал сразу.
Striker
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:39

  clientage написав:
  Striker написав:Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%.

А шо лучше: седня получить оте 4% и пустить их в оборот или мусолить оте 6% более года ? :wink:

Время летит - взгляды меняются? :wink:
Зображення
Striker
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:07

  Flamingo написав:не смотря на все мои частые походы в отделение за полгода в базе почему-то последний скан моего паспорта оказывается датирован аж 2016, а ИНН - 2017 годом.

Я с подобной фигнёй раз 5 к ним ходил в своё время. Примерно во времена ожесточенной борьбы с последствиями "разделения сиамских близнецов" (с Приватом). Но пикантность ситуации в том, что я изначально не "передавался" из Привата, а пришёл с улицы, со всем пакетом документов. И, несмотря на это, они их умудрялись несколько раз "терять".
M-Audio
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 23.03.11
Подякував: 283 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:33

Re: А-Банк

  Striker написав:Время летит - взгляды меняются?

корректируются взгляды
но от 14 частей наверное не откажусь и седня, а до 10 просто пропускаю мимо не задумываясь... иногда прогоняю думы через свой калякулятор
на Шарике то 13 седня против тех 17 :(
И пока есть еще и лыжи под 19% у Таси, но жисть чото больше склоняет к рвачеству... ну то такэ :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30647
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:08

  clientage написав:
  Striker написав:Время летит - взгляды меняются?

корректируются взгляды
но от 14 частей наверное не откажусь и седня, а до 10 просто пропускаю мимо не задумываясь... иногда прогоняю думы через свой калякулятор
на Шарике то 13 седня против тех 17 :(
И пока есть еще и лыжи под 19% у Таси, но жисть чото больше склоняет к рвачеству... ну то такэ :wink: :wink:

Я Вас понял. Если не секрет, какие у Вас лимиты в бегемоте? А то я сегодня зашёл в приват24, чтобы срезать лимит, но рука дрогнула и решил ещё подумать. :|
Striker
 
Повідомлень: 236
З нами з: 15.02.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:18

  Striker написав:Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей

Как часто вы покупаете стиралки? Каждый год? А прочую крупную бытовую технику? Вы так постоянно расхваливаете ту ОЧ, как манну небесную, преувеличивая её ценность. У меня нет ни единой карты приматбанка и не планирую эти недокарты себе брать когда-либо. А те несколько дополнительных месяцев ОЧ по сравнению с Моно, Альфой, А-Банком особой роли лично для меня бы не сыграли. Отсутствие креднагрузки примата мне гораздо важнее! И часто можно купить либо дешевле, чем с ОЧ, либо сразу с кэшбеком вроде 5%.

  Striker написав:Разве что семья Петровых закешбечила 4% при покупке. Но при грамотном подходе оплата частями может дать за 14 месяцев погашения 5-6%, а не 4%

При грамотном подходе и без примата кэшбек 4% чистыми + 1-2% за 1-2 месяца льготного периода :wink:

И стоит в таком случае дроч... тот примат каждый месяц? Вопрос риторический...
Vorlon
 
Повідомлень: 8143
З нами з: 14.06.13
Подякував: 403 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:48

  Striker написав:
  clientage написав:
  Striker написав:Время летит - взгляды меняются?

корректируются взгляды
но от 14 частей наверное не откажусь и седня, а до 10 просто пропускаю мимо не задумываясь... иногда прогоняю думы через свой калякулятор
на Шарике то 13 седня против тех 17 :(
И пока есть еще и лыжи под 19% у Таси, но жисть чото больше склоняет к рвачеству... ну то такэ :wink: :wink:

Я Вас понял. Если не секрет, какие у Вас лимиты в бегемоте? А то я сегодня зашёл в приват24, чтобы срезать лимит, но рука дрогнула и решил ещё подумать. :|

Полгода назад срезали под 0 (макс был 47К), причем еще месяца 4 я выплачивал ОЧ уже по сути дела с дебетки. Я через месяца 2 установил лимит 5К на другой Уни, но его через 2 недели шоли тоже срезали. Больше не рыпаюсь, 2й комплект Уни аннигилировался по сроку, не перевыпускал.
А так налили порядка 200К кредитных в других 6..7 банках, у жены раза в 1.5 больше (но Привата нет) :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30647
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3560 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1565156615671568>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rimlyanin1 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1773, 1774, 1775
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17741 2490872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 23:16
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 8264, 8265, 8266
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82653 9740296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 22:36
velvet
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6723 1561034
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 бер, 2020 22:25
Shaman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15672)
12.03.2020 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.