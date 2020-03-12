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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1565156615671568

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:14

  Vorlon написав:
  Striker написав:Условная семья Петровых купила новую стиралку за 15к и сразу оплатила всю стоимость, и я купил такую же стиралку за те же 15к, только оплатой частями на 15 платежей

Как часто вы покупаете стиралки? Каждый год? А прочую крупную бытовую технику? Вы так постоянно расхваливаете ту ОЧ, как манну небесную, преувеличивая её ценность. У меня нет ни единой карты приматбанка и не планирую эти недокарты себе брать когда-либо. А те несколько дополнительных месяцев ОЧ по сравнению с Моно, Альфой, А-Банком особой роли лично для меня бы не сыграли. Отсутствие креднагрузки примата мне гораздо важнее! И часто можно купить либо дешевле, чем с ОЧ, либо сразу с кэшбеком вроде 5%.

В среднем раз в год-полтора делаю крупную покупку. Летом стройматериалы в Эпицентре некоторые по ОЧ взял на 13 платежей, неделю назад телефон за 11к на 12 платежей. Стиралку брал 2 года назад за 14.7к на 15 платежей. Мне ОЧ очень даже хорошо идёт. А насчёт дешевле, так во всех официальных магазинах цена от производителя +/- одинаковая, а на всяких стремных ноунеймовских сайтах и магазинах я не покупаю.
п.с. у меня на моне и алле только Эльдорадо с 5%, а он мне не нужен совсем.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 12 бер, 2020 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:23

  clientage написав:Полгода назад срезали под 0 (макс был 47К), причем еще месяца 4 я выплачивал ОЧ уже по сути дела с дебетки. Я через месяца 2 установил лимит 5К на другой Уни, но его через 2 недели шоли тоже срезали. Больше не рыпаюсь, 2й комплект Уни аннигилировался по сроку, не перевыпускал.
А так налили порядка 200К кредитных в других 6..7 банках, у жены раза в 1.5 больше (но Привата нет) :wink:

Ого, 200к. :shock: Так мне тогда со своими 66к можно и не париться совсем? Тем более планирую отправить жену за Б5 попытать счастье, раз на Пудру 3к налили.
Striker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:31

Re: А-Банк

  Striker написав:Ого, 200к. Так мне тогда со своими 66к можно и не париться совсем? Тем более планирую отправить жену за Б5 попытать счастье, раз на Пудру 3к налили.

Неее, ну это т.с. вырощенные 200К за последние лет 10. Те же Алка, Валя, Идея регулярно (кто раз в квартал, кто раз в полгода) повышают лимит на 10..15%, я не отказываюсь. Тасе раз в год может шото на голову упасть и она сразу в 2 раза может повысить лимит. А свою КИ я веду дето с 2007г, вот тока Миха ее подпортил
... делайте хоть что-нибудь!
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