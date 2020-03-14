Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51
Re: А-Банк
Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
Размер имеет значение.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52
2XL
А там можно через интернет карту?
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