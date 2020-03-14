Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51
Re: А-Банк
Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
Размер имеет значение.
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52
2XL
А там можно через интернет карту?
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:52
Re: А-Банк
Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 15 бер, 2020 10:54
Тоді ця карта нікому не потрібна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 15 бер, 2020 11:31
Для валютообмена саме тооо, Шапито ж в этом случае не берет комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 бер, 2020 13:18
Re: А-Банк
Виртуальная карта после добавления карты в Google Pay отображается как «Жовта». На сайте нет информации о Жёлтой карте, но запрос «Жовта А-Банк» в Google привел меня на вот этот документ на сайте банка:
|