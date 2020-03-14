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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1566156715681569

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51

Re: А-Банк

Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52

2XL
А там можно через интернет карту?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:52

Re: А-Банк

Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 10:54

  MASolomko написав:Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?

Тоді ця карта нікому не потрібна.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 11:31

  Квесторе_поверніться написав:
  MASolomko написав:Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?

Тоді ця карта нікому не потрібна.

Для валютообмена саме тооо, Шапито ж в этом случае не берет комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:18

Re: А-Банк

MASolomko написав:Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Виртуальная карта после добавления карты в Google Pay отображается как «Жовта». На сайте нет информации о Жёлтой карте, но запрос «Жовта А-Банк» в Google привел меня на вот этот документ на сайте банка: https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk. В документе указано, что «Жовта» - это Карта для выплат. Тарифы по Жёлтой карте (она же Карта для выплат) указаны в конце документа по ссылке указанной ранее.
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