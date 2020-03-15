А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 15 бер, 2020 09:51
Снятие с виртуальных валютных карт подробное? Оно вообще есть?
Не пользуюсь их валюто обменом, нужно или месяц на депозит заморозить или 0.5% отдать
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Нед 15 бер, 2020 09:52
2XL А там можно через интернет карту?
varlo
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Додано: Нед 15 бер, 2020 10:52
Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
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MASolomko
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Додано: Нед 15 бер, 2020 10:54
MASolomko написав:
Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Тоді ця карта нікому не потрібна.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 15 бер, 2020 11:31
Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Тоді ця карта нікому не потрібна.
Для валютообмена саме тооо, Шапито ж в этом случае не берет комисс за зачисление
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30658
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:18
MASolomko написав:Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Виртуальная карта после добавления в Google Pay отображается как «Жовта». На сайте нет информации о Жёлтой карте, но запрос «Жовта А-Банк» в Google привел меня на вот этот документ на сайте банка:
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... 4/?lang=uk
. В документе указано, что «Жовта» - это Карта для выплат. Тарифы по Жёлтой карте (она же Карта для выплат) указаны в конце документа по ссылке указанной ранее.
unknownurl
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:12
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: MASolomko написав:
Со слов поддержки виртуальные карты открываются в тарифах КдВ. Кто-то это сможет подтвердить?
Тоді ця карта нікому не потрібна.
Для валютообмена саме тооо, Шапито ж в этом случае не берет комисс за зачисление
А как купить валюту онлайн (с грн на дол) если Зеленая в глубоком минусе, а виртуальную в гривне открыть при этом нельзя?
Sergion
Повідомлень: 425
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:15
Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30658
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Додано: Нед 15 бер, 2020 22:52
clientage написав:
Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.
уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли
Sergion
Повідомлень: 425
З нами з: 02.09.15
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Додано: Нед 15 бер, 2020 23:00
Sergion написав: clientage написав:
Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.
уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли
Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут
Ну мож как поизголяться с КдВ еще
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 30658
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Подякував: 2447 раз.
Подякували: 3561 раз.
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