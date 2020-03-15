RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22

  clientage написав:
  Sergion написав:
  clientage написав:Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.

уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли

Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут :)
Ну мож как поизголяться с КдВ еще

Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 52
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:31

Re: А-Банк

  Rimlyanin1 написав:після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали

Фактически между появлением информации на форумах и закрытием пополнения на 0,01 прошли месяцы, поэтому связь между форумами и изменениями не столь очевидна, но я совсем не исключаю, что она есть.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 834
З нами з: 31.07.19
Подякував: 19 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1567156815691570
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8270, 8271, 8272
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
82712 9750053
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 бер, 2020 08:03
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3935, 3936, 3937
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39364 4775380
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 20:43
Квесторе_поверніться
Кристал Банк 1 ... 5, 6, 7
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:38
69 23110
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 бер, 2020 14:28
Maksi2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82713)
16.03.2020 08:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.