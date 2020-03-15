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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22
clientage написав: Sergion написав: clientage написав:
Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.
уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли
Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут
Ну мож как поизголяться с КдВ еще
Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 07:31
Rimlyanin1 написав:
після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали
Фактически между появлением информации на форумах и закрытием пополнения на 0,01 прошли месяцы, поэтому связь между форумами и изменениями не столь очевидна, но я совсем не исключаю, что она есть.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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