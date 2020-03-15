clientage написав:Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.
уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли
Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут Ну мож как поизголяться с КдВ еще
Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.
Rimlyanin1 написав:після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали
Фактически между появлением информации на форумах и закрытием пополнения на 0,01 прошли месяцы, поэтому связь между форумами и изменениями не столь очевидна, но я совсем не исключаю, что она есть.
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Rimlyanin1 написав:сі методи поповнення на 0.01 прибрали.
Смішно таке читати. По-перше, обговорення на редфорумі, саме і дало багатьом таку можгивість. А по-друге, далеко не "все" прибрали. Просто треба мати бодай 300 повідомлень, щоб мати вожливість дивитися хайди
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Sergion написав:уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли
Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут Ну мож как поизголяться с КдВ еще
Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.
А в чем вы видите ошибку в тарифах, когда речь идёт о получении уни без лимита?
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