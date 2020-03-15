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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1567156815691570

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:22

  clientage написав:
  Sergion написав:
  clientage написав:Ноги в руки и заказать в отд-и Уни-дебетку в грн.

уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли

Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут :)
Ну мож как поизголяться с КдВ еще

Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 07:31

Re: А-Банк

  Rimlyanin1 написав:після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали

Фактически между появлением информации на форумах и закрытием пополнения на 0,01 прошли месяцы, поэтому связь между форумами и изменениями не столь очевидна, но я совсем не исключаю, что она есть.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 08:56

Re: А-Банк

  Rimlyanin1 написав:сі методи поповнення на 0.01 прибрали.

Смішно таке читати.
По-перше, обговорення на редфорумі, саме і дало багатьом таку можгивість.
А по-друге, далеко не "все" прибрали.
Просто треба мати бодай 300 повідомлень, щоб мати вожливість дивитися хайди :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 09:28

Rimlyanin1 так и рождаются теории заговоров :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:31

  Rimlyanin1 написав:
  clientage написав:
  Sergion написав:уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли

Да пошутил ваш нач, небойсь им бонусы ток за Зе идут :)
Ну мож как поизголяться с КдВ еще

Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.

А в чем вы видите ошибку в тарифах, когда речь идёт о получении уни без лимита?
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:46

Сегодня иск Суркисов к привату рассматривать будут ссылка
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:11

  omb написав:Сегодня иск Суркисов к привату рассматривать будут ссылка

Вы за братков или за государство?
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:36

  omb написав:Сегодня иск Суркисов к привату рассматривать будут ссылка

Суд закрився...європейців не пущає
https://biz.censor.net.ua/news/3181715/verhovnyyi_sud_otklonil_hodatayistvo_es_o_dopuske_na_sud_po_delu_o_vkladah_surkisov_v_privatbanke
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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