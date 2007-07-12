|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44
Добавляю А-Банк в свой список говнобанков. После поднятия лимитов и попытки перевода закончившегося депо, А-банка наглухо залочила карту. Ни звонки на ГЛ, с последующим перезвоном на Вайбер и предоставлением паспорта, ни попытки разблокировать карту через чат успехом не увенчались.
Топайте в отделение.
Скоты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 18:53
Фантом причину не указали?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 703
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00
omb написав:Фантом
причину не указали?
Подозрение на мошенничество 3-х лиц. Сначала позвонили в Вайбер при поднятии лимита, показал им паспорт. Лимит подняли. На этапе перевода денег с А-Банки на Моню просто залочили карту. После звонка на ГЛ, опять перезвон в Вайбер, показал паспорт. Сказали, что разблокировали. Очередная попытка перевести свои деньги. Опять блок. Звоню на ГЛ, там говорят, через Вайбер не канает пишите в чат. Из чата послали в отделение.
Итого полтора часа про...ного времени и завтра ещё час на отделение. Не банк, а "сказка".
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2108
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:05
Фантом написав:
Добавляю А-Банк в свой список говнобанков. После поднятия лимитов и попытки перевода закончившегося депо, А-банка наглухо залочила карту. Ни звонки на ГЛ, с последующим перезвоном на Вайбер и предоставлением паспорта, ни попытки разблокировать карту через чат успехом не увенчались.
Топайте в отделение.
Скоты.
Один в один моя ситуация в январе. Причем *уки - у меня депо спецом был под большую сумму гашения кредитки - а они мне с утра лок рисуют и лекарство "только поход в отделение с паЧпортом". Пришлось брать машину и ехать чтобы остаться грейсе.
ЗЫ. а в списке говнобанков он еще с тех пор как вначале урезал пополнение валютных депо, а в 2018 пытался проделать то же с гривневыми, но после большого оттока быстро тогда взялся за ум, но с прошлого сентября по сути делает то же самое но только будучи уже наученным не стал трогать старые депо.
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4190
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 909 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29
колеги, чи чувати щось за сьогоднішній суд сім'ї Суркісів по банку?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 7933
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 16 бер, 2020 20:21
Flamingo
Перефразируя, - не тот банк назвали скунсом...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39378
|4777288
|
|
|2003
|628810
|
|
|466
|145512
|
|