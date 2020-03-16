Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44

Добавляю А-Банк в свой список говнобанков. После поднятия лимитов и попытки перевода закончившегося депо, А-банка наглухо залочила карту. Ни звонки на ГЛ, с последующим перезвоном на Вайбер и предоставлением паспорта, ни попытки разблокировать карту через чат успехом не увенчались.

Топайте в отделение.

Скоты.

Кто не пьёт, тот не рискует.