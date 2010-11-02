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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1568156915701571

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:44

Re: А-Банк

Добавляю А-Банк в свой список говнобанков. После поднятия лимитов и попытки перевода закончившегося депо, А-банка наглухо залочила карту. Ни звонки на ГЛ, с последующим перезвоном на Вайбер и предоставлением паспорта, ни попытки разблокировать карту через чат успехом не увенчались.
Топайте в отделение.
Скоты.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:53

Фантом причину не указали?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:00

  omb написав:Фантом причину не указали?

Подозрение на мошенничество 3-х лиц. Сначала позвонили в Вайбер при поднятии лимита, показал им паспорт. Лимит подняли. На этапе перевода денег с А-Банки на Моню просто залочили карту. После звонка на ГЛ, опять перезвон в Вайбер, показал паспорт. Сказали, что разблокировали. Очередная попытка перевести свои деньги. Опять блок. Звоню на ГЛ, там говорят, через Вайбер не канает пишите в чат. Из чата послали в отделение.
Итого полтора часа про...ного времени и завтра ещё час на отделение. Не банк, а "сказка".
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:05

  Фантом написав:Добавляю А-Банк в свой список говнобанков. После поднятия лимитов и попытки перевода закончившегося депо, А-банка наглухо залочила карту. Ни звонки на ГЛ, с последующим перезвоном на Вайбер и предоставлением паспорта, ни попытки разблокировать карту через чат успехом не увенчались.
Топайте в отделение.
Скоты.

Один в один моя ситуация в январе. Причем *уки - у меня депо спецом был под большую сумму гашения кредитки - а они мне с утра лок рисуют и лекарство "только поход в отделение с паЧпортом". Пришлось брать машину и ехать чтобы остаться грейсе.
ЗЫ. а в списке говнобанков он еще с тех пор как вначале урезал пополнение валютных депо, а в 2018 пытался проделать то же с гривневыми, но после большого оттока быстро тогда взялся за ум, но с прошлого сентября по сути делает то же самое но только будучи уже наученным не стал трогать старые депо.
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:29

колеги, чи чувати щось за сьогоднішній суд сім'ї Суркісів по банку?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 20:21

Flamingo
Перефразируя, - не тот банк назвали скунсом...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:03

greenozon та наврядли за 1 день чет решится
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:04

Re: А-Банк

  greenozon написав:чи чувати щось за сьогоднішній суд сім'ї Суркісів по банку?

Було чутно динамівські кричалки.
Здається перенесли засідання.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:51

  Rimlyanin1 написав:
  Sergion написав:
  clientage написав:уже третья неделя пошла как закрыли эту возможность. Знакомый нач отделения подтвердил что ранее была возможность, а после обсуждений на форуме - закрыли


Раніше киїастар поповнювали на 0.01 грн. і користувались щоденним пакетом послуг, а після обговорення на одному форумі всі методи поповнення на 0.01 прибрали. Якщо в банку не дурні, то про свої помилки в тарифах на цьому форумі і дізнаються і вносять зміни.

Вчора взагалі намагався поповнити киïвстар на їхньому сайті на 1 гривню - написали - мінімальне поповнення на 10 гривень !
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