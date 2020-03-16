Stringer
Возможно когда ярд в ВС отсудят - попустятся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 08:48
Stringer
Возможно когда ярд в ВС отсудят - попустятся.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:13
Stringer ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:15
Re: А-Банк
Проезжал в Киеве на Победы - под отделением кипиш, двери закрыты.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:24
ukrprom2014 брехня
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:26
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:28
omb
Должны были в 9, в 9:10 отделение не открылось.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 09:58
Квесторе_поверніться похоже
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