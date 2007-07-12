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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1570157115721573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50

  omb написав:ukrprom2014 брехня

Не в моих правилах отвечать "сам дурак", но все же...
С сегодняшнего дня в отделении может находиться до 10 человек (включая сотрудников).
Остальные на улице ждут.
Видимо от того и толпа с утра была.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55

  Stringer написав:
  omb написав:Stringer ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче :)

Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57

  omb написав:
  Stringer написав:
  omb написав:Stringer ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче :)

Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?

Все остальные банки страны, кроме овнобанков типа а-банка
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:00

Stringer понятно :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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