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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:50
omb написав:ukrprom2014
брехня
Не в моих правилах отвечать "сам дурак", но все же...
С сегодняшнего дня в отделении может находиться до 10 человек (включая сотрудников).
Остальные на улице ждут.
Видимо от того и толпа с утра была.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:55
Stringer написав: omb написав:Stringer
ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче
Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Додано: Вів 17 бер, 2020 10:57
omb написав: Stringer написав: omb написав:Stringer
ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче
Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?
Все остальные банки страны, кроме овнобанков типа а-банка
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Stringer
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Додано: Вів 17 бер, 2020 11:00
Stringer
понятно
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
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