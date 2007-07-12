omb написав:Stringer ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче
Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?
http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
omb написав:Stringer ну сходить в отеделение это и не такая уж проблема, он алла баксы кровные отдавать не хочет и ниче
Когда после окончания депозита блокируют деньги/карту, ставят неизвестные лимиты, заставляют дожидаться привоза налички или иным способом всячески препятствуют получению денег - это всегда проблема. Это присуще исключительно овнобанкам, для которых репутация пустой звук. А дальше каждый принимает для себя решение - если прибыль и удобство работы с этой овнобанкой превышает риск получить свои деньги через пару месяцев через фонд грабування, то можно работать. Я для себя таких ставок здесь не нахожу
а подскажите банк, где нету никаких залетов, все четко и по графику?
Все остальные банки страны, кроме овнобанков типа а-банка
смертнички... разрешили же не платить комуналку до конца карантина.
Проводжу експеримент...замовив пару доларів в Моєму банку для видачі. Бабусі залякані...але комуналь платять і в черзі стоять.
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