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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
Driver написав:
"А-Банк Ломбард"
А на др. углу Шапито написано?
... делайте хоть что-нибудь!
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Вів 17 бер, 2020 14:26
Arien
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