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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1571157215731574

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 189
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04

Re: А-Банк

  Driver написав:"А-Банк Ломбард"

А на др. углу Шапито написано? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1571157215731574
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