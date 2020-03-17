А на др. углу Шапито написано?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:04
Re: А-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:57
Driver
год как висит
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:14
это ж возле пушкинского парка.
вроде всегда так было
потому и кликуха ломбард я думал
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:19
Re: А-Банк
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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