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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:55

Верховный суд продолжит рассмотрение дела Суркисов и ПриватБанка в апреле

Дело Суркисов и ПриватБанка рассматривали 10 часов. Суд продолжит заседание через месяц
УТОЧНЕНО
Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов и ПриватБанка 16 апреля.

https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... rivatbanka
--------
братани не здаються :wink:
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