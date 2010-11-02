Дело Суркисов и ПриватБанка рассматривали 10 часов. Суд продолжит заседание через месяц
УТОЧНЕНО
Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов и ПриватБанка 16 апреля.
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братани не здаються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:55
Верховный суд продолжит рассмотрение дела Суркисов и ПриватБанка в апреле
Дело Суркисов и ПриватБанка рассматривали 10 часов. Суд продолжит заседание через месяц
УТОЧНЕНО
Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела семьи Суркисов и ПриватБанка 16 апреля.
--------
братани не здаються
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