Додано: Суб 21 бер, 2020 19:25

Flamingo немного не так. У меня Газ и транспортировка Газа - две разные организации. Т е транспортировка - это мой постоянный крест, который я несу всю жизнь. А вот поставщика Газа, поставщика нового - сижу и жду в позе ЖДУНА.

Те же яйца, но только сбоку - по свету.Но там в тариф заложено намного больше на столбы, счетчики,провода .