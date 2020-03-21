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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 19:25
Flamingo немного не так. У меня Газ и транспортировка Газа - две разные организации. Т е транспортировка - это мой постоянный крест, который я несу всю жизнь. А вот поставщика Газа, поставщика нового - сижу и жду в позе ЖДУНА.
Те же яйца, но только сбоку - по свету.Но там в тариф заложено намного больше на столбы, счетчики,провода .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:26
Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
В принципе это мона соотнести на амортизацию магаза. А если таки выделить эти затраты в отдельную статью, то должна быть и возможность клиента заморозить эти траты, например, сообщив шо убыл в отпуск и 3 недели хлебушек покупать не будет, и на него хлеба привозить не будут. А если вдрух вернется на 3дн раньше, и купит таки хлебушка, то уже по цене на 20% большей, например. Это все легко сделать, када каждому будет вшит чипик
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:32
Goodman Пересмотрев все ИБ из своей колоды карт, именно АБАНК предложил самые лучшие условия по уплате за транспортировку газа. Только здесь и плачу , что за кредитные, что за свои - умови найкращ1. .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Суб 21 бер, 2020 19:35
Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
Ну тут метафора базується, що ви прийшли. А в даному випадку Вам якби кожен день підносять, а Ви то візьмете, то ні. Враховуючи скільки зараз пустуючих будинків та квартир, то підтримувати інфраструктуру виключно за рахунок тільки тих, що користується, накладно для тих хто користується. Це так як дротове радіо ставало все дорожче по мірі зменшення абонентів до повної відключки.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:09
ruvex написав:
п.с. Ладно в ж*** это все. За окном снежок, красота
. Жизнь и так короткая штука. чтобы посвящать столько времени этому мародерству в стране.
А вы из какой страны пишете?
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Julio
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:28
Flamingo написав: omb написав: ruvex написав:
Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
Магазин вам не обязан обеспечить доступ к хлебу, ему выгодно им торговать, он торгует, не выгодно - не торгует. С газом ситуация другая, раньше это вешалось на тех, кто пользуется.
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omb
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Додано: Суб 21 бер, 2020 22:55
omb написав:
Магазин вам не обязан обеспечить доступ к хлебу, ему выгодно им торговать, он торгует, не выгодно - не торгует.
Не знаю как сейчас - но в мою бытность было для магазинов такое понятие как "обязательный перечень товаров", который должны были обеспечивать продуктовые магазины. Поэтому отказаться от хлеба было невозможно в принципе. Думаю сейчас есть тоже какая-то нормативка по этому поводу
omb написав:
С газом ситуация другая, раньше это вешалось на тех, кто пользуется.
В принципе логичный подход. Ведь если хлеб вы не покупаете вы за него не платите. И за его подвоз и хранение тоже. Не понимаю почему с газом должно быть по другому? Извините я заканчивал институт советской торговли и нас учили что все расходы поставщика как товаров так и услуг закладываются в цену продукта, которую оплачивает потребитель при его потреблении. Оплачивать не потребляемый продукт имхо нонсенс
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Flamingo
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:14
Julio написав: ruvex написав:
п.с. Ладно в ж*** это все. За окном снежок, красота
. Жизнь и так короткая штука. чтобы посвящать столько времени этому мародерству в стране.
А вы из какой страны пишете?
Западная Украина, заезжайте.
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ruvex
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:17
omb написав: ruvex написав:
Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.
Вникнем в слово транспортировка.
У меня кран закрыт, я не отбираю свой объем. Значит прокачивают меньший объем. И мне не качают. Затрачивают меньше мощностей, но хотят больше денег.
Тоже самое с водой, не отбираю кубы, значит меньше прокачивают, меньше мощности используют. Больше потребляют, большая мощность для прокачки нужна, значит большая цена. Мне понятно желание делать деньги из воздуха. Но цена за отсутствие услуги мне не понятна.
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