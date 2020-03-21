Додано: Нед 22 бер, 2020 14:09

omb написав: Flamingo написав: В принципе логичный подход. В принципе логичный подход. А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать? А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?

Постарайтесь вникнуть в то что я написал по поводу цены. Устанавливаемая цена продукта должна учитывать как прямые издержки (стоимость купленного товара у поставщика, его доставка и хранение) так и непрямые затраты (содержание персонала, амортизацию оборудования, отчисления на текущий и капитальный ремонты) + определенная рентабельность. Неужели у оператора транспортировки только 1 дом, который он обслуживает только 1 месяц? Если да - то такой оператор не жилец - он скоро закроется и на его место придет другой. Если нет и цена рассчитана правильно - такой оператор будет работать долго, пока не разорится из-за того что его цена окажется не конкурентна. Но в наших условиях это ему не скоро грозит - поскольку отрасль довольно монополизирована и о реальной конкуренции речь пока не идет