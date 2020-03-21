|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 10:56
Flamingo написав:
В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 802
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:15
Goodman написав:Goodman
Пересмотрев все ИБ из своей колоды карт, именно АБАНК предложил самые лучшие условия по уплате за транспортировку газа. Только здесь и плачу , что за кредитные, что за свои - умови найкращ1. .
А Моно у Вас немає? Там теж за свої/кредитні без комісу...
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:02
KVV Люблю ВЕБ версии . Зашел, посмотрел во все глаза.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3398
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 624 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:09
omb написав: Flamingo написав:
В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?
Постарайтесь вникнуть в то что я написал по поводу цены. Устанавливаемая цена продукта должна учитывать как прямые издержки (стоимость купленного товара у поставщика, его доставка и хранение) так и непрямые затраты (содержание персонала, амортизацию оборудования, отчисления на текущий и капитальный ремонты) + определенная рентабельность. Неужели у оператора транспортировки только 1 дом, который он обслуживает только 1 месяц? Если да - то такой оператор не жилец - он скоро закроется и на его место придет другой. Если нет и цена рассчитана правильно - такой оператор будет работать долго, пока не разорится из-за того что его цена окажется не конкурентна. Но в наших условиях это ему не скоро грозит - поскольку отрасль довольно монополизирована и о реальной конкуренции речь пока не идет
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
- 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 4256
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 75 раз.
- Подякували: 924 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:33
Flamingo написав: omb написав: ruvex написав:
Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
Ну тут нет ничего экстраординарного, у меня в лицее так же - оплата все 12 месяцев, а не только когда дети учатся. Тут проблема исключительно в монополизме
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10821
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 1537 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:45
Flamingo написав: omb написав: ruvex написав:
Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
все намного проще: издержки на хранение и привоз товара закладываются в итоговую цену для покупателя.
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1009
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|39518
|4793251
|
|
|83264
|9805561
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17782
|2498008
|
|