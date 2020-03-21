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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1576157715781579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 10:56

  Flamingo написав:В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:15

  Goodman написав:Goodman Пересмотрев все ИБ из своей колоды карт, именно АБАНК предложил самые лучшие условия по уплате за транспортировку газа. Только здесь и плачу , что за кредитные, что за свои - умови найкращ1. .

А Моно у Вас немає? Там теж за свої/кредитні без комісу...
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:02

KVV Люблю ВЕБ версии . Зашел, посмотрел во все глаза.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:09

  omb написав:
  Flamingo написав:В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?

Постарайтесь вникнуть в то что я написал по поводу цены. Устанавливаемая цена продукта должна учитывать как прямые издержки (стоимость купленного товара у поставщика, его доставка и хранение) так и непрямые затраты (содержание персонала, амортизацию оборудования, отчисления на текущий и капитальный ремонты) + определенная рентабельность. Неужели у оператора транспортировки только 1 дом, который он обслуживает только 1 месяц? Если да - то такой оператор не жилец - он скоро закроется и на его место придет другой. Если нет и цена рассчитана правильно - такой оператор будет работать долго, пока не разорится из-за того что его цена окажется не конкурентна. Но в наших условиях это ему не скоро грозит - поскольку отрасль довольно монополизирована и о реальной конкуренции речь пока не идет
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:33

  Flamingo написав:
  omb написав:
  ruvex написав:Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.

Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.

Ну тут нет ничего экстраординарного, у меня в лицее так же - оплата все 12 месяцев, а не только когда дети учатся. Тут проблема исключительно в монополизме
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:45

  Flamingo написав:
  omb написав:
  ruvex написав:Это не спасет.
Все идет к тому, что будет так - не брал плати.
Газ уже начал.
ну так они реально качают его, не хочешь платить - отрежься и все.

Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.

все намного проще: издержки на хранение и привоз товара закладываются в итоговую цену для покупателя.
Andey
 
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