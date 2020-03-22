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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1577157815791580 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. А-Банк 3.4 5 190 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 14% 26 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 36 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 37% 70 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 37 Всього голосів : 190 Додано: Нед 22 бер, 2020 20:39 omb написав: Flamingo То что тарифы устанавливает комиссия, а не оператор То что тарифы устанавливает комиссия, а не оператор

В тарифах заложена и установка счетчиков домовых и установка счетчиков квартирных, об этом не раз освещалось и доставка и прочее. Газовщики раньше, что за спасибо все качали? А теперь и квартирные за свой счет, если установлен за твой же счет домовой и за доставку без получения газа плати. Все там учтено по 10 раз, просто не нажруться никак, а людей отказавшихся и выехавших тьма. Вот и бесчинствуют. Но всему свой срок. В тарифах заложена и установка счетчиков домовых и установка счетчиков квартирных, об этом не раз освещалось и доставка и прочее. Газовщики раньше, что за спасибо все качали? А теперь и квартирные за свой счет, если установлен за твой же счет домовой и за доставку без получения газа плати. Все там учтено по 10 раз, просто не нажруться никак, а людей отказавшихся и выехавших тьма. Вот и бесчинствуют. Но всему свой срок. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

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Повідомлень: 9275 З нами з: 03.11.08 Подякував: 700 раз. Подякували: 2028 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 22:51 ruvex Раньше - это когда? Там же постоянно, что-то меняют http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM Есть вопросы - в личку! omb Повідомлень: 808 З нами з: 08.04.14 Подякував: 14 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 бер, 2020 23:06 Flamingo написав: Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".

Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом. Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.



так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? mephala Повідомлень: 6641 З нами з: 07.04.14 Подякував: 138 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:02 mephala написав: Flamingo написав: Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".

Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом. Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.



так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? не хочу повторяться поэтому -

перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили не хочу повторяться поэтому -перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4265 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:06 Flamingo написав: mephala написав: так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? не хочу повторяться поэтому -

перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили не хочу повторяться поэтому -перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили



да читал я.

просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.

такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.

газ отдельно. транспортировка отдельно.

за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.

все остальное от хитрожопости. да читал я.просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.газ отдельно. транспортировка отдельно.за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.все остальное от хитрожопости. mephala Повідомлень: 6641 З нами з: 07.04.14 Подякував: 138 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:24 mephala написав: Flamingo написав: mephala написав: так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? не хочу повторяться поэтому -

перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили не хочу повторяться поэтому -перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили



да читал я.

просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.

такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.

газ отдельно. транспортировка отдельно.

за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.

все остальное от хитрожопости. да читал я.просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.газ отдельно. транспортировка отдельно.за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.все остальное от хитрожопости.

Жлобство тут не при чем. Вы просто подумайте об одной простой вещи - зачем было сделано это разделение? Для того чтобы установить справедливость? Ага щаЗ! Смотрите простой пример - по сути существующий в стране монополист по поставке газа за условные 1000 кубов газа должен получить скадем 7000 грн. Со всех потребителей. Ему ли не все равно если он получит все это одной платежкой просто как за газ с доставкой в единой цене или 6900-100? С экономической точки зрения ему должно быть монопенисуально. Но что в итоге? Имеем два юрлица, больше в два раза платежей, выше расходы на их администрирование. Потребитель несет больше расходов уже хотя бы потому что каждая платежка что да стоит (и не надо рассказывать по портмоне с абонкой - еще недавно абонка была 19-90, а теперь сколько). То есть за все эти новшества стали доплачивать простые потребители сотсвоего кармана. Ну и с ценой газа как бы проще теперь если что поднимать - она то визуально как бы опустилась. Теперь есть "место для шага вперед". Но преподнесли видимо все красиво - вон сколько людей говорят что так правильно - а все потому как им нарисовали образ такого нехорошего человека, который гдето там имеет жилье, газом не пользуется а бедный облгаз вынужден возле его квартиры давление поддерживать. Айайай. А теперь все справедливо - просто мы все вместе станем платить больше. Спаведливость настала. С чем я всех и прАздрАвляю ! Жлобство тут не при чем. Вы просто подумайте об одной простой вещи - зачем было сделано это разделение? Для того чтобы установить справедливость? Ага щаЗ! Смотрите простой пример - по сути существующий в стране монополист по поставке газа за условные 1000 кубов газа должен получить скадем 7000 грн. Со всех потребителей. Ему ли не все равно если он получит все это одной платежкой просто как за газ с доставкой в единой цене или 6900-100? С экономической точки зрения ему должно быть монопенисуально. Но что в итоге? Имеем два юрлица, больше в два раза платежей, выше расходы на их администрирование. Потребитель несет больше расходов уже хотя бы потому что каждая платежка что да стоит (и не надо рассказывать по портмоне с абонкой - еще недавно абонка была 19-90, а теперь сколько). То есть за все эти новшества стали доплачивать простые потребители сотсвоего кармана. Ну и с ценой газа как бы проще теперь если что поднимать - она то визуально как бы опустилась. Теперь есть "место для шага вперед". Но преподнесли видимо все красиво - вон сколько людей говорят что так правильно - а все потому как им нарисовали образ такого нехорошего человека, который гдето там имеет жилье, газом не пользуется а бедный облгаз вынужден возле его квартиры давление поддерживать. Айайай. А теперь все справедливо - просто мы все вместе станем платить больше. Спаведливость настала. С чем я всех и прАздрАвляю 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4265 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 00:35 Flamingo

если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.

при чем тут смешать все в одну кучу? mephala Повідомлень: 6641 З нами з: 07.04.14 Подякував: 138 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1577157815791580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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