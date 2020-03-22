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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 20:39
omb написав:Flamingo
То что тарифы устанавливает комиссия, а не оператор
В тарифах заложена и установка счетчиков домовых и установка счетчиков квартирных, об этом не раз освещалось и доставка и прочее. Газовщики раньше, что за спасибо все качали? А теперь и квартирные за свой счет, если установлен за твой же счет домовой и за доставку без получения газа плати. Все там учтено по 10 раз, просто не нажруться никак, а людей отказавшихся и выехавших тьма. Вот и бесчинствуют. Но всему свой срок.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 22:51
ruvex Раньше - это когда? Там же постоянно, что-то меняют
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Додано: Нед 22 бер, 2020 23:06
Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
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mephala
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:02
mephala написав: Flamingo написав:
Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
не хочу повторяться поэтому -
перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили
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Flamingo
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:06
Flamingo написав: mephala написав:
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
не хочу повторяться поэтому -
перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили
да читал я.
просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.
такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.
газ отдельно. транспортировка отдельно.
за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.
все остальное от хитрожопости.
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mephala
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:24
mephala написав: Flamingo написав: mephala написав:
так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?
не хочу повторяться поэтому -
перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили
да читал я.
просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.
такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.
газ отдельно. транспортировка отдельно.
за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.
все остальное от хитрожопости.
Жлобство тут не при чем. Вы просто подумайте об одной простой вещи - зачем было сделано это разделение? Для того чтобы установить справедливость? Ага щаЗ! Смотрите простой пример - по сути существующий в стране монополист по поставке газа за условные 1000 кубов газа должен получить скадем 7000 грн. Со всех потребителей. Ему ли не все равно если он получит все это одной платежкой просто как за газ с доставкой в единой цене или 6900-100? С экономической точки зрения ему должно быть монопенисуально. Но что в итоге? Имеем два юрлица, больше в два раза платежей, выше расходы на их администрирование. Потребитель несет больше расходов уже хотя бы потому что каждая платежка что да стоит (и не надо рассказывать по портмоне с абонкой - еще недавно абонка была 19-90, а теперь сколько). То есть за все эти новшества стали доплачивать простые потребители сотсвоего кармана. Ну и с ценой газа как бы проще теперь если что поднимать - она то визуально как бы опустилась. Теперь есть "место для шага вперед". Но преподнесли видимо все красиво - вон сколько людей говорят что так правильно - а все потому как им нарисовали образ такого нехорошего человека, который гдето там имеет жилье, газом не пользуется а бедный облгаз вынужден возле его квартиры давление поддерживать. Айайай. А теперь все справедливо - просто мы все вместе станем платить больше. Спаведливость настала. С чем я всех и прАздрАвляю
!
Мои рефералки:
- 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Додано: Пон 23 бер, 2020 00:35
Flamingo
если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.
при чем тут смешать все в одну кучу?
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mephala
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:31
mephala написав:
за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.
все остальное от хитрожопости.
Какого тогда абонка зависит от потребленного объёма газа?
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andreyiskra
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:49
mephala написав:
стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа
Осталя воздух беспланый, которым этот газ и бодяжат.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 23 бер, 2020 08:59
andreyiskra написав:
Какого тогда абонка зависит от потребленного объёма газа?
Там уже есть утвержденный минимум, когда потребление почти ноль.
А когда идет отбор - доплата.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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