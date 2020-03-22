Додано: Пон 23 бер, 2020 00:24

mephala написав: Flamingo написав: mephala написав: так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.

а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.

или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу? не хочу повторяться поэтому -

перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили не хочу повторяться поэтому -перечитайте всю дискуссию по этому вопросу с самого начала. На ваш вопрос о Хоттабыче по сути уже тоже ответили



да читал я.

просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.

такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.

газ отдельно. транспортировка отдельно.

за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.

все остальное от хитрожопости. да читал я.просто удивляет когда люди говорят - стоимость транспортировки должна быть включена в стоимость газа и если я ничего не потребляю то ничего и платить не должен.такая постановка вопроса больше на жлобство похожа. и желание за счет других быть умным.газ отдельно. транспортировка отдельно.за газ платите от объема. за подключение к ГРМ абонка.все остальное от хитрожопости.

Жлобство тут не при чем. Вы просто подумайте об одной простой вещи - зачем было сделано это разделение? Для того чтобы установить справедливость? Ага щаЗ! Смотрите простой пример - по сути существующий в стране монополист по поставке газа за условные 1000 кубов газа должен получить скадем 7000 грн. Со всех потребителей. Ему ли не все равно если он получит все это одной платежкой просто как за газ с доставкой в единой цене или 6900-100? С экономической точки зрения ему должно быть монопенисуально. Но что в итоге? Имеем два юрлица, больше в два раза платежей, выше расходы на их администрирование. Потребитель несет больше расходов уже хотя бы потому что каждая платежка что да стоит (и не надо рассказывать по портмоне с абонкой - еще недавно абонка была 19-90, а теперь сколько). То есть за все эти новшества стали доплачивать простые потребители сотсвоего кармана. Ну и с ценой газа как бы проще теперь если что поднимать - она то визуально как бы опустилась. Теперь есть "место для шага вперед". Но преподнесли видимо все красиво - вон сколько людей говорят что так правильно - а все потому как им нарисовали образ такого нехорошего человека, который гдето там имеет жилье, газом не пользуется а бедный облгаз вынужден возле его квартиры давление поддерживать. Айайай. А теперь все справедливо - просто мы все вместе станем платить больше. Спаведливость настала. С чем я всех и прАздрАвляю