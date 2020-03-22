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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:11

  mephala написав:Flamingo
если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.
при чем тут смешать все в одну кучу?

Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.
Будете давать следующий - ЕБЦС? ;)
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Flamingo
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