mephala написав:Flamingo если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета. при чем тут смешать все в одну кучу?
Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше. Будете давать следующий - ЕБЦС?
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