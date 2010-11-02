Додано: Пон 23 бер, 2020 10:28

omb написав: Flamingo раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования

То есть если перевести Ваши слова на человеческий язык, то чтобы облгазы не мутили - надо чтобы потребители просто стали больше платить. Правильно? И муток больше не будет. А по другому никак? Ну тогда ладно. Раз надо. Чтобы вор не воровал - надо ему просто давать больше денег - ведь очевидная же схема. Только мне кажется что тот кто мутил раньше - он мутить и продолжает. Просто схемы меняются. Тут уже про воздух упоминали. Отличная весЧЬ еще есть перерасчет объема по температуре. Ну а про отсутствие индивидуальных счетчиков, которые долго были в тарифе (то есть по сути были оплачены) но так и не появились - я уже молчу. И уверен - таких удивительных вещей можно еще перечислять и перечислять. Но не будем. Будем надеяться что муток уже не будет