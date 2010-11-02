mephala написав:Flamingo если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета. при чем тут смешать все в одну кучу?
Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше. Будете давать следующий - ЕБЦС?
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Flamingo раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования
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omb написав:Flamingo раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования
То есть если перевести Ваши слова на человеческий язык, то чтобы облгазы не мутили - надо чтобы потребители просто стали больше платить. Правильно? И муток больше не будет. А по другому никак? Ну тогда ладно. Раз надо. Чтобы вор не воровал - надо ему просто давать больше денег - ведь очевидная же схема . Только мне кажется что тот кто мутил раньше - он мутить и продолжает. Просто схемы меняются. Тут уже про воздух упоминали. Отличная весЧЬ еще есть перерасчет объема по температуре. Ну а про отсутствие индивидуальных счетчиков, которые долго были в тарифе (то есть по сути были оплачены) но так и не появились - я уже молчу. И уверен - таких удивительных вещей можно еще перечислять и перечислять. Но не будем. Будем надеяться что муток уже не будет
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