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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1578157915801581

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:11

  mephala написав:Flamingo
если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.
при чем тут смешать все в одну кучу?

Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.
Будете давать следующий - ЕБЦС? ;)
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:57

Flamingo раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:28

  omb написав:Flamingo раньше облгазы мутили схемы с комерческий газ и газ для населения, пользовались отсутствием счетчиков рисуя тарифы по людям - сейчас их начали больше прижимать, поэтому они тоже начали выставлять требования

То есть если перевести Ваши слова на человеческий язык, то чтобы облгазы не мутили - надо чтобы потребители просто стали больше платить. Правильно? И муток больше не будет. А по другому никак? Ну тогда ладно. Раз надо. Чтобы вор не воровал - надо ему просто давать больше денег - ведь очевидная же схема :wink: . Только мне кажется что тот кто мутил раньше - он мутить и продолжает. Просто схемы меняются. Тут уже про воздух упоминали. Отличная весЧЬ еще есть перерасчет объема по температуре. Ну а про отсутствие индивидуальных счетчиков, которые долго были в тарифе (то есть по сути были оплачены) но так и не появились - я уже молчу. И уверен - таких удивительных вещей можно еще перечислять и перечислять. Но не будем. Будем надеяться что муток уже не будет
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 10:50

Flamingo Я не на стороне поставщика газа, я просто говорю, что происходящее вполне логично.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:26

Re: А-Банк

Читаю дискусію по газу - і дивуюсь.
Якийсь справжній стокгольмський синдром.
Вам через мутки підняли ціни, щоб фірташи і ко жили ще краще, а ви ще й це виправдовуєте!!! :shock:

До речі, рік назад обіцяли зниження тарифів та кінець епохи бідності. З 2-им для фірташів і ко питання вирішується, в т.ч. і такими схемами.
З 1-им щось не складається.
Хоча, "какая разница"?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 11:45

Re: А-Банк

Вертайтесь а А-банк. З газу
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:00

wolt450 Конечно вертаемось.
Разделение транспортировки и самого газа - европрактика.
По свету уже разделение есть, по газу есть. Ждем заход на рынок альтернативных поставщиков.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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