Flamingo написав:
Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.
Будете давать следующий - ЕБЦС?
вы опять начинаете мутить крутить вокруг расчетов. я вам уже сказал - не нравится методология займитесь ее усовершенствованием. но оплата за газ и за подключение к ГРМ должно быть разными платежками.
если не доходит - могу на пальцах.
вам же не приходит в голову пойти в жек и рассказывать что если вы в квартире не живете то ничего платить не будете.
или там почему то мозги включаются что не зависимо от того пользуетесь вы домом или нет его содержать нужно?
или жеку будем платить от того кто сколько раз зашел во двор и подъездом поднялся?
а тут как сразу вдруг хочется обслуживание сети к потреблению привязать. что бы вентиль закрыть и не платить ничего. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.