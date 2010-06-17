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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1579158015811582 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. А-Банк 3.4 5 190 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 14% 26 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 21 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 36 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 37% 70 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 19% 37 Всього голосів : 190 Додано: Пон 23 бер, 2020 22:46 Flamingo написав: mephala написав: Flamingo

если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.

при чем тут смешать все в одну кучу? если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета.при чем тут смешать все в одну кучу?

Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.

Будете давать следующий - ЕБЦС? Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше.Будете давать следующий - ЕБЦС?



вы опять начинаете мутить крутить вокруг расчетов. я вам уже сказал - не нравится методология займитесь ее усовершенствованием. но оплата за газ и за подключение к ГРМ должно быть разными платежками.



если не доходит - могу на пальцах.

вам же не приходит в голову пойти в жек и рассказывать что если вы в квартире не живете то ничего платить не будете.

или там почему то мозги включаются что не зависимо от того пользуетесь вы домом или нет его содержать нужно?

или жеку будем платить от того кто сколько раз зашел во двор и подъездом поднялся?

а тут как сразу вдруг хочется обслуживание сети к потреблению привязать. что бы вентиль закрыть и не платить ничего. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости. вы опять начинаете мутить крутить вокруг расчетов. я вам уже сказал - не нравится методология займитесь ее усовершенствованием. но оплата за газ и за подключение к ГРМ должно быть разными платежками.если не доходит - могу на пальцах.вам же не приходит в голову пойти в жек и рассказывать что если вы в квартире не живете то ничего платить не будете.или там почему то мозги включаются что не зависимо от того пользуетесь вы домом или нет его содержать нужно?или жеку будем платить от того кто сколько раз зашел во двор и подъездом поднялся?а тут как сразу вдруг хочется обслуживание сети к потреблению привязать. что бы вентиль закрыть и не платить ничего. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости. mephala Повідомлень: 6643 З нами з: 07.04.14 Подякував: 138 раз. Подякували: 739 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 бер, 2020 23:14 mephala написав: . как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости. . как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.

Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.

Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко . Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались .

Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0 Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко. Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумалисьВсе выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

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Повідомлень: 4279 З нами з: 20.03.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 927 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 01:06 Re: А-Банк Для рассмотрения хитрожопости нужно открыть закон № 2260-VIII, где все кто установит счетчики за свой счет до конца 2018 года получат компенсацию в течение 12 месяцев. Только алгоритм возврата так и не приняли, а по прошествии указанного срока сказали, власть поменялась - вам никто уже ничего не должен.

Потребитель в нашей стране это не клиент.

Все верно, суть давно на поверхности и дискутировать здесь не о чем. ПРОМО-КОД Бонус от Минфина : 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.

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Повідомлень: 9292 З нами з: 03.11.08 Подякував: 701 раз. Подякували: 2032 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 05:44 Re: А-Банк Фантом написав: В Италии точно нет. А вы за кого голосовали? В Италии точно нет. А вы за кого голосовали?



К чему тут Итплия, к чему тут Зеля7

транспортировку "придумали" задолго до Зели , решили и поставили на внедрение.

внедрили.

Сейчас в основном ноют те, кто в 2018-2019 выжигал всю субсидию открывая форточки и окна. Естественно, тариф транспортировки : прошлый год * Ктр. Конечно не нравится.

Один мой аккаунт в часном доме не выжигал, спокойно платит 70 грн имеет с газовым нормальное отношение и не парится по этому поводу.

Будет очень трудно - перейдет на дрова , пойдет напишет в газовое заяву (котлом не топлю, идите лесом) - будет ему транспортировка только до плиты.

Це аби поговорити. К чему тут Итплия, к чему тут Зеля7транспортировку "придумали" задолго до Зели , решили и поставили на внедрение.внедрили.Сейчас в основном ноют те, кто в 2018-2019 выжигал всю субсидию открывая форточки и окна. Естественно, тариф транспортировки : прошлый год * Ктр. Конечно не нравится.Один мой аккаунт в часном доме не выжигал, спокойно платит 70 грн имеет с газовым нормальное отношение и не парится по этому поводу.Будет очень трудно - перейдет на дрова , пойдет напишет в газовое заяву (котлом не топлю, идите лесом) - будет ему транспортировка только до плиты.Це аби поговорити. Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее! Goodman

Повідомлень: 3416 З нами з: 23.11.14 Подякував: 624 раз. Подякували: 398 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 24 бер, 2020 06:05 Flamingo написав: mephala написав: . как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости. . как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.

Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.

Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко . Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались .

Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0 Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые.Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко. Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумалисьВсе выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0 простой вопрос-почему за транспортировку газа плати,а за электричество только по счетчику ? простой вопрос-почему за транспортировку газа плати,а за электричество только по счетчику ? никому не верю sens

Повідомлень: 12013 З нами з: 12.09.13 Подякував: 31 раз. Подякували: 698 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1579158015811582 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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