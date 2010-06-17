mephala написав:Flamingo если вы считаете что стоимость расчитана не правильно - добивайтесь что бы дали раскладку как они считают и докажите где не правильно. добивайтесь изменения методологии расчета. при чем тут смешать все в одну кучу?
Это вы мне типа дали - ЦС? Ну-ну. Смотрите по другому. Была цена 1000 кубов - 7000 грн. Это все обслуживало скажем условных 22 бухгалтера в 22 облгазсбытах. И в этих 7000 сидели 100 грн. зарплаты этих бухгалтеров. Теперь за 1000 кубов вы платите 7100 - потому что добавилось еще условных 22 бухгалтера в 22 облгазах. Расчет сделан правильно - стоимость действительно стала 7100. Не подкопаешься. Но вы стали платить больше. Будете давать следующий - ЕБЦС?
вы опять начинаете мутить крутить вокруг расчетов. я вам уже сказал - не нравится методология займитесь ее усовершенствованием. но оплата за газ и за подключение к ГРМ должно быть разными платежками.
если не доходит - могу на пальцах. вам же не приходит в голову пойти в жек и рассказывать что если вы в квартире не живете то ничего платить не будете. или там почему то мозги включаются что не зависимо от того пользуетесь вы домом или нет его содержать нужно? или жеку будем платить от того кто сколько раз зашел во двор и подъездом поднялся? а тут как сразу вдруг хочется обслуживание сети к потреблению привязать. что бы вентиль закрыть и не платить ничего. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
mephala написав:. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые. Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко . Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались . Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0
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Для рассмотрения хитрожопости нужно открыть закон № 2260-VIII, где все кто установит счетчики за свой счет до конца 2018 года получат компенсацию в течение 12 месяцев. Только алгоритм возврата так и не приняли, а по прошествии указанного срока сказали, власть поменялась - вам никто уже ничего не должен. Потребитель в нашей стране это не клиент. Все верно, суть давно на поверхности и дискутировать здесь не о чем.
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Фантом написав:В Италии точно нет. А вы за кого голосовали?
К чему тут Итплия, к чему тут Зеля7 транспортировку "придумали" задолго до Зели , решили и поставили на внедрение. внедрили. Сейчас в основном ноют те, кто в 2018-2019 выжигал всю субсидию открывая форточки и окна. Естественно, тариф транспортировки : прошлый год * Ктр. Конечно не нравится. Один мой аккаунт в часном доме не выжигал, спокойно платит 70 грн имеет с газовым нормальное отношение и не парится по этому поводу. Будет очень трудно - перейдет на дрова , пойдет напишет в газовое заяву (котлом не топлю, идите лесом) - будет ему транспортировка только до плиты. Це аби поговорити.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
mephala написав:. как же еще наш народ никак не избавится от хитропопости.
Ага вы о хитрожопости расскажите тем старикам из моего села, которые лет двадцать пять назад сами копали траншеи и варили трубы чтобы в село быстрее газ пришел. Колхоз свою лепту тоже внес, закупая трубы и оплачивая проектно-сметную документацию, а вот облгаз только командовал, и тот не так и вот это не эдак. Пока не запустили и облгаз все принял на свой баланс. И при этом естественно никому ничего не компенсировал, никакие скидки не предоставлял, но забрал все как есть. Бесплатно. Со временем как не нужную порезали на металл угольную котельню - у нас же газ. А теперь из четырех квартир ютятся зимой чтобы сэкономить в одной. Благо эта зима была теплее прошлой. Представляете какие они наглыети хитрожопые. Но самое смешное что чтобы вы там не говорили обе модели как разделенка так и единая цена газа и доставки имеют право на существование. И в мире существуют обе. И работают обе нормально. И только в ряде стран - таких как наша - используют переход с одной модели не для того чтобы стало лучше, а просто чтобы с народа тупо больше лупить денег. Главное вложить в голову части аленей мысль что так единственно правильно и по другому быть не может. И вперде! А народ у нас да - житрожопый. Особенно старики по селах. Это да. Только лично мне их почему-то жалко . Кстати знаете как варили еду до этого в селе. Тоже на газе. Балонном. Такие 20 л балоны. Платишь в конторе и тебе балончик привозят. И знаете ни разу эта организация и не помышляла чтобы брать с сельчан плату за заряжаемые, но непокупаемые балоны с тех не многоэтажных домов кто зимой топили для обогрева углем и дровами и при этом готовили еду тоже на этих же печах. Соответсвенно балоны щимой не покупали. Странно почему они до такого не додумались . Все выхожу из дискуссии и торжественно обещаю больше тему газа не затрагивать. Смысла то все равно 0
простой вопрос-почему за транспортировку газа плати,а за электричество только по счетчику ?