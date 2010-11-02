Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.
В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?
Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:31
Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.
В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?
Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:55
kreuz
Це глюк.
Було таке, потім сіра щезла сама.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:19
Там уже все места заняты
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