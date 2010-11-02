RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:31

Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.

В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?

Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 10.12.07
Подякував: 129 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:55

kreuz
Це глюк.
Було таке, потім сіра щезла сама.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1146
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:19

  Stringer написав:Идите в политический форум, нигде уже от кухарок укрыться нельзя

Там уже все места заняты :mrgreen:
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9298
З нами з: 03.11.08
Подякував: 701 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
1
6
2
  #<1 ... 1580158115821583
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, Stringer і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 611, 612, 613
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
6127 813410
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 14:26
Stringer
Альфа-Банк 1 ... 8344, 8345, 8346
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
83450 9820565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 14:23
Alfa_Bank
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6747 1565029
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 13:42
shapo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.