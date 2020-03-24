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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1580158115821583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:31

Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.

В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?

Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 12:55

kreuz
Це глюк.
Було таке, потім сіра щезла сама.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:19

  Stringer написав:Идите в политический форум, нигде уже от кухарок укрыться нельзя

Там уже все места заняты :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:44

Я вот думаю, как все эти Ашки, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это, а?!
Ведь карантин явно не 3 апреля закончится, а в лучшем случае
3 ию-ня, а то и ля//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:48

Re: А-Банк

  asti написав:сняли все санкции за это

так я и раньше грейсовал и ничо не платил по кредитам, и как тока мне %% по депо выплачивали :shock: :roll:
%% за кредит то начисляются, ото будет открытием для некоторых 3 июхх, када им предъявят для оплаты в 3 раза большую сумму :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:51

  asti написав:Я вот думаю, как все эти Ашки, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это, а?!
Ведь карантин явно не 3 апреля закончится, а в лучшем случае
3 ию-ня, а то и ля//)

Зарабатывают-то не на санкциях за просрочку, а на процентах и комиссиях, а это всё никто не отменял.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:54

Re: А-Банк

clientage написав:
  asti написав:сняли все санкции за это

так я и раньше грейсовал и ничо не платил по кредитам, и как тока мне %% по депо выплачивали :shock: :roll:
%% за кредит то начисляются, ото будет открытием для некоторых 3 июхх, када им предъявят для оплаты в 3 раза большую сумму :!:

Не будет больше для платящих минимальный платеж. Заплатят они свою минималку и проценты позднее. Но без овердрафтов и штрафов за невнесение МП. По сути отсрочка.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:16

Re: А-Банк

  2XL написав:Заплатят они свою минималку и проценты позднее.

Но сразу за 3 мес, т.е. в 3 раза больше, это нуна помнить
Патамуша вот многие поняли, шо раз щас мона не платить, и штрафа не будет, то сл. раз будет обычный ОМП, а он буде в 2..3 раза больше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44

  omb написав:
  Flamingo написав:В принципе логичный подход.
А как быть, если весь дом не потребил за месяц ни одного куба? Оператор транспортировки качал, за трубами следил - и ничего не получил, что ему делать?

Если никто не потреблял, то и никто не качал - это как давление в шине, если прокола (потребления) нет, то и качать не нужно! Это все бред от газовщиков. А травит газ - это отдельная услуга - обслуживание труб. И если травит в квартире, то счетчик крутит и потребление идет.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:48

  mephala написав:
  Flamingo написав:Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".
Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.


так сейчас все норм с газом - если вы не потребляли то платежка за газ будет ноль.
а вот за то что вы подключены к газораспределительной сети будте добры заплатить абонентскую плату.
или вы считаете что хоттабыч за бесплатно должен поддерживать давление газа в трубе и ремонтировать трубу?

ремонт трубы сейчас идет отдельно - третьим платежом, а про давление его не нужно качать, если нет потребления оно не исчезает в никуда.
ol_zy
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