Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.
В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?
Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:31
Фух. Перемкну на іншу тему нашу бесіду.
В одному з моїх аккаунтів за відсутності валютних карток з'явилася якась віртуалка сіра, без номера. Це така пропозиція випуска чи що?
Одночасно в іншому аккаунті з валютними картками немає такого...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Вів 24 бер, 2020 12:55
kreuz
Це глюк.
Було таке, потім сіра щезла сама.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:19
Там уже все места заняты
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:44
Я вот думаю, как все эти Ашки, Мони, Таси будут возвращать депо и платить по ним проценты если фактически на время карантина всем разрешили не платить по кредитам и сняли все санкции за это, а?!
Ведь карантин явно не 3 апреля закончится, а в лучшем случае
3 ию-ня, а то и ля//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:48
Re: А-Банк
так я и раньше грейсовал и ничо не платил по кредитам, и как тока мне %% по депо выплачивали
%% за кредит то начисляются, ото будет открытием для некоторых 3 июхх, када им предъявят для оплаты в 3 раза большую сумму
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:51
Зарабатывают-то не на санкциях за просрочку, а на процентах и комиссиях, а это всё никто не отменял.
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:54
Re: А-Банк
Не будет больше для платящих минимальный платеж. Заплатят они свою минималку и проценты позднее. Но без овердрафтов и штрафов за невнесение МП. По сути отсрочка.
Размер имеет значение.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:16
Re: А-Банк
Но сразу за 3 мес, т.е. в 3 раза больше, это нуна помнить
Патамуша вот многие поняли, шо раз щас мона не платить, и штрафа не будет, то сл. раз будет обычный ОМП, а он буде в 2..3 раза больше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44
Если никто не потреблял, то и никто не качал - это как давление в шине, если прокола (потребления) нет, то и качать не нужно! Это все бред от газовщиков. А травит газ - это отдельная услуга - обслуживание труб. И если травит в квартире, то счетчик крутит и потребление идет.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:48
ремонт трубы сейчас идет отдельно - третьим платежом, а про давление его не нужно качать, если нет потребления оно не исчезает в никуда.
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