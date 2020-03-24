Flamingo написав:

Ну вот смотрите вы пришли в магазин за хлебушком, а вам говорят заплатите за хранение водки, мяса, круп, овощей и молочки "мы ведь его реально привозим и храним". Или в противном случае вообще в магазин не ходите. А в случае если вы уедете в отпуск то за это время заплатите еще и за "хранение хлеба" и пофиг что Вас не было в городе - мы ведь его "привозили и хранили".Вот примерно то же самое происходит сейчас с газом.