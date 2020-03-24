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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1581158215831584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
70
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
37
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 02:07

  ol_zy написав:ремонт трубы сейчас идет отдельно - третьим платежом, а про давление его не нужно качать, если нет потребления оно не исчезает в никуда.


третий платеж это ремонт вашей личной домовой трубы. изучите матчасть.
а по поводу что если никто не потребляет газ то и давление никуда не исчезает улыбнуло. фундаментальное у вас понятие работы газовой сети города.
т.е. по вашему если в городе все дружно выключат на год потребление газа то на поддержание в рабочем состоянии городской ГРМ нет затрат? хочу увидеть как вы лично это организуете. причем что бы ГРМ была готова в любой момент начать работу. даже если кому то одному из всего города захочется чайку попить.
mephala
 
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