третий платеж это ремонт вашей личной домовой трубы. изучите матчасть.
а по поводу что если никто не потребляет газ то и давление никуда не исчезает улыбнуло. фундаментальное у вас понятие работы газовой сети города.
т.е. по вашему если в городе все дружно выключат на год потребление газа то на поддержание в рабочем состоянии городской ГРМ нет затрат? хочу увидеть как вы лично это организуете. причем что бы ГРМ была готова в любой момент начать работу. даже если кому то одному из всего города захочется чайку попить.